"Они точно покинут клуб". Эшуорт - о чистке состава, своем будущем в "Астане" и выходе из кризиса

Также специалист высказался о состоянии команды.

Фото: ФК "Астана"

Исполняющий обязанности главного тренера "Астаны" Пол Эшуорт рассказал о возможности выхода из кризисной ситуации, заканчивающихся контрактов футболистов, а также о нынешнем состоянии команды.



- Команда после ряда неудачных результатов находится не в самом лучшем состоянии, над футболистами и тренерским штабом довлеет результат. Самое главное, что есть понимание, что лишь общими усилиями, мы способны переломить ситуацию.



- Многие отмечают, что вам все-таки удалось поменять рисунок игры, по крайней мере это было видно по играм с "Ордабасы" и "Шахтером". Значит ли, что команда начинает выходить из кризиса?

- Самое красивое в футболе - это результат. На данный момент болельщиков, прессу и спонсоров не интересует в какой футбол мы играем, всем нужен результат. Надеюсь, что уже с матча с "Кайсаром" команда вновь будет радовать своих почитателей победами.



- И все-таки, вы пока работаете с приставкой "И.о". Значит ли это, что все-таки команде стоит ждать нового тренера?

- Когда руководство мне предложило возглавить команду, изначально было обговорено, что работа по поиску главного тренера будет вестись. Но мне важно сейчас качественно делать свою работу, раз мне доверили быть тренером, я должен помочь команде выбраться из кризиса и вернуться на победный путь. Но повторюсь, что одного моего желания мало, сейчас мы все, в том числе и болельщики, должны объединиться и найти возможность переломить ситуацию.



- В интернете активно муссируется информация о том, что уже определен список из 10-12 футболистов, которые покинут команду по итогам сезона. Так ли это?

- Сейчас всем нам важно наладить дела в команде, а на счет контрактов нужно будет думать по итогам сезона. Понятно, что у нас есть футболисты, чьи контракты завершаются в конце 2020 года, но это не значит, что они точно покинут "Астану". В нашем составе собраны игроки с очень высокими характеристиками, иначе их бы здесь не было, и сейчас нам нужно усилие каждого из них, чтоб исправить ситуацию.



- В этом списке есть и фамилия любимца публики Ненада Эрича. Готова ли "Астана" расстаться с ним?

- Ненад - это капитан команды, для меня абсолютный лидер и первый номер в данный момент. У него действительно контракт подходит к концу. Сейчас нам важно исправить ситуацию, в которой оказалась команда, потом я уверен, мы сядем и обсудим его будущее.