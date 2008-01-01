Парашют от Таттыбаева, кураж Пауло и чутье Аймбетова. Кто забил лучший гол девятого тура КПЛ-2020?

Vesti.kz
продолжают рубрику "Гол тура"
. Предлагаем принять участие в выборе лучшего взятия ворот в матчах девятого тура казахстанской премьер-лиги
. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных голов. Выбрать лучший вы можете здесь
.
Дарко Зорич ("Окжетпес")
Сербский полузащитник кокшетауского клуба поучаствовал в самом результативном матче тура. На 74-й минуте встречи против "Каспия" Зорич образцово сыграл на добивании и вывел свой клуб вперед (2:1). Впрочем, кокшетаусцы позволили сопернику отыграться и потеряли очки в этой игре.
Пиерос Сотириу ("Астана")
Кипрский нападающий не забивал за столичный клуб с первого тура, или с 7 марта. Его третий гол в КПЛ-2020 состоялся в матче с "Шахтером". На 62-й минуте встречи удачные действия Сотириу на острие атаки позволили "Астане" открыть счет. К сожалению, для чемпиона Казахстана мяч киприота не стал победным.
Абат Аймбетов ("Кайрат")
Форвард алматинского клуба забил очередной важный гол. На сей раз Аймбетов поразил ворота "Кызыл-Жар СК", оказавшись в нужной точке при подаче с фланга. Этого гола хватило "Кайрату" для взятия очередных трех очков.
Жоао Пауло ("Ордабасы")
Крайний нападающий шымкентского клуба отличился в шестом матче подряд. Гол Пауло в матче с "Кайсаром", забитый на 24-й минуте игры, получился эффектным. Бразилец открыл счет в этой встрече, но его команда позволила кызылординцам сравнять счет и потеряла очки.
Айдос Таттыбаев ("Шахтер")
Нападающий "горняков" в матче с "Астаной" забил эффектный и очень важный гол. Таттыбаев на 71-й минуте, получив мяч на линии штрафной площади соперника, перебросил вышедшего на перехват Ненада Эрича
. Мяч парашютом угодил под перекладину. Этот гол лишил "Астану" победы.
Голосование проводится после каждого тура КПЛ. В предыдущих турах авторами лучших голов, по мнению читателей Vesti.kz, были признаны Конрад Вжесиньски
из "Кайрата", отличившийся
в первом туре, и Карлос Фонсека
, еще в качестве игрока "Иртыша" забивший
во втором туре. По итогам третьего тура автором лучшего гола стал
полузащитник "Кайсара" Думан Нарзилдаев
. По итогам четвертого тура победил
игрок "Тобола" Серикжан Мужиков
. В пятом туре лучшим признано
взятие ворот в исполнении форварда "Кайсара" Элгуджи Лобжанидзе
. По итогам седьмого тура победителем голосования стал
еще один игрок кызылординского клуба Асхат Тагыберген
. В восьмом туре лучшим признан
гол Жоао Пауло
из Ордабасы.
После девяти туров лидерство у "Кайрата" - 24 очка. У "Астаны" 15 баллов. "Ордабасы" и "Кайсар" имеют по 14 очков. При этом алматинцы сыграли на один матч больше, а шымкентцы - на два. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь
.