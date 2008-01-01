"Кайрат" одержал шестую подряд победу и увеличил отрыв от "Астаны"

Алматинский "Кайрат"
одержал победу над петропавловским "Кызыл-Жар СК"
в девятом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча команд прошла в Талгаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Кайрата". Автором единственного гола стал лучший бомбардир алматинцев Абат Аймбетов
, отличившийся на 27-й минуте. Для форварда это пятый гол в сезоне.
"Кайрат", одержавший шестую победу подряд, с 24 очками упрочил лидерство в турнирной таблице, увеличив отрыв от "Астаны" (15). В активе "Кызыл-Жар СК" осталось семь баллов.