"Кайрат" одержал шестую подряд победу и увеличил отрыв от "Астаны"

Отличился лучший бомбардир алматинцев.

Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:54
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 9
Кызыл-Жар СК - Кайрат 0:1

Голы: Аймбетов, 27 (0:1)

Турнирная таблица
Алматинский "Кайрат" одержал победу над петропавловским "Кызыл-Жар СК" в девятом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Талгаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Кайрата". Автором единственного гола стал лучший бомбардир алматинцев Абат Аймбетов, отличившийся на 27-й минуте. Для форварда это пятый гол в сезоне.



"Кайрат", одержавший шестую победу подряд, с 24 очками упрочил лидерство в турнирной таблице, увеличив отрыв от "Астаны" (15). В активе "Кызыл-Жар СК" осталось семь баллов.
Метки:
Кайрат ФК Кызыл-Жар СК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
8
Сегодня 17:54
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