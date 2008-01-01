Время перестройки? Кто может уйти из "Астаны" после этого сезона

Флагман казахстанского футбола переживает тяжелые времена и, похоже, готов к масштабным изменениям в составе. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, с кем из ведущих игроков "Астана" может попрощаться в конце 2020 года.



Ненад Эрич







Капитан "Астаны" уже говорил о том, что его нынешний клуб будет последним в карьере. По выступлениям Эрича в сезоне-2020 сложно делать однозначные выводы, поскольку сыграл он не слишком много. Вероятность того, что вратарь завершит карьеру игрока, высока, но при этом в "Астане" могут оставить Ненада уже в другой роли, то есть в качестве менеджера.



Дмитрий Шомко







В интервью Vesti.kz Шомко сам заговорил о возможном уходе из "Астаны" и завершении контракта. Нынешний сезон для игрока, как и для всего клуба, складывается неудачно, именно поэтому шансы на смену команды и даже лиги со стороны Дмитрия достаточно высоки. У "Астаны" нет четкой альтернативы на позицию Шомко, тем более, в таком случае нужен будет игрок с необходимым паспортом. Учитывая заканчивающийся контракт, сложность в поиске игрока такого же уровня без статуса легионера и огромную историю самого футболиста в клубе, все становится уже не так однозначно, и Астана" может попытаться сохранить одного из лидеров команды.



Евгений Постников







Неожиданно позиция центрального защитника в Астане" стала проблемной. После ухода Марина Аничича не удалось найти столь же стабильного и классного игрока. В этот же период наступила стагнация в игре другого центрбека Евгения Постникова. В следующем году экс-игроку сборной Казахстана будет 35 лет - значительный возраст, который не добавляет поводов для того, чтобы продолжать делать ставку на Постникова.



Иван Маевский







Один из самых стабильных игроков "Астаны" переживает кризис вместе с командой в этом году. Отчетливо заметно, как сильно страдает вся игра "Астаны", если Маевский находится не в оптимальной форме. Клуб еще зимой прорабатывал другие варианты на замену Маевскому, но в итоге стороны договорились о новом контракте и вопрос отпал. После нынешнего сезона поиск игрока в центральную ось снова может быть актуален, поскольку у белорусского хавбека завершается контракт и, опять же, футболист не молодеет - ему 32 года.



Юрий Логвиненко







К сожалению, самый талантливый центральный защитник своего поколения в последние годы мучается из-за травм. С одной стороны, у "Астаны" практически нет вариантов в позицию опорника или центрбека среди казахстанцев, но с другой стороны - клуб смотрит на возраст, высокую периодичность травм, и вывод тут намечается иной. Вероятно, именно по фигуре Логвиненко в клубе могут возникнуть наиболее серьезные дискуссии, поскольку опыт и класс игрока остаются крайне востребованными хотя бы на уровне КПЛ.



Напомним, что "Астана" в августе вылетела на стадии первого раунда квалификации Лиги чемпионов, а затем не смогла преодолеть второй раунд отбора в Лиге Европы. Таким образом, столичный клуб впервые за шесть лет не сумел добраться до группового этапа еврокубков. В чемпионате Казахстана-2020 "Астана" занимает второе место, отставая на шесть очков от "Кайрата".



Фото: ФК "Астана"©