"Астана" осталась недовольна работой Эшуорта и продолжила поиски нового тренера

Команда на ранней стадии вылетела из еврокубков.

Пол Эшуорт. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:57
Руководство "Астаны" недовольно работой исполнительного директора Пола Эшуорта на посту главного тренера и продолжит переговоры с потенциальными кандидатами на эту должность, сообщает Meta-ratings.kz.

При англичанине команда потеряла очки в двух матчах КПЛ, сыграв вничью с "Таразом" (1:1) и "Шахтером" (1:1), а также выиграла у "Ордабасы" (2:1) благодаря двум голам с пенальти. Теперь столичный клуб отстает от лидирующего "Кайрата" на шесть очков.

В настоящее время руководство клуба ведет переговоры с несколькими зарубежными специалистами, которые могли бы занять должность главного тренера.

Отмечается, что наставник "Окжетпеса" Андрей Карпович в списке главных кандидатов на эту вакансию уже не фигурирует, хотя и имеет определенные шансы.

Главной неудачей "Астаны" в текущем сезоне считается ранний вылет из еврокубков. При Эшуорте команда проиграла "Будучности" из Черногории (0:1) на стадии второго отборочного раунда Лиги Европы. Еврокубковый путь казахстанский клуб начинал в Лиге чемпионов, где в первом раунде крупно уступил "Динамо-Бресту" (3:6).

Напомним, что Эшуорт исполняет обязанности главного тренера после того, как столичный клуб и чешский специалист Михал Билек решили расторгнуть контракт по ободному согласию сторон. 

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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:57
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