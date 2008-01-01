"Астана" осталась недовольна работой Эшуорта и продолжила поиски нового тренера

Руководство "Астаны"
недовольно работой исполнительного директора Пола Эшуорта
на посту главного тренера и продолжит переговоры с потенциальными кандидатами на эту должность, сообщает Meta-ratings.kz
.
При англичанине команда потеряла очки в двух матчах КПЛ, сыграв вничью с "Таразом" (1:1) и "Шахтером" (1:1), а также выиграла у "Ордабасы" (2:1) благодаря двум голам с пенальти. Теперь столичный клуб отстает от лидирующего "Кайрата" на шесть очков.
В настоящее время руководство клуба ведет переговоры с несколькими зарубежными специалистами, которые могли бы занять должность главного тренера.
Отмечается, что наставник "Окжетпеса" Андрей Карпович в списке главных кандидатов на эту вакансию уже не фигурирует, хотя и имеет определенные шансы.
Главной неудачей "Астаны" в текущем сезоне считается ранний вылет из еврокубков. При Эшуорте команда проиграла
"Будучности" из Черногории (0:1) на стадии второго отборочного раунда Лиги Европы. Еврокубковый путь казахстанский клуб начинал в Лиге чемпионов, где в первом раунде крупно уступил
"Динамо-Бресту" (3:6).
Напомним, что Эшуорт исполняет обязанности главного тренера после того, как столичный клуб и чешский специалист Михал Билек
решили расторгнуть контракт
по ободному согласию сторон.
"Астана" расстанется с половиной состава после вылета из еврокубков