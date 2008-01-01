"Астана" расстанется с половиной состава после вылета из еврокубков

В список попали некоторые лидеры.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:34
"Астана" собирается устроить чистку состава после неудачного выступления в еврокубках. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

"Боссы "Астаны" подготовили список из 10-12 футболистов, с которыми будет прекращено сотрудничество по завершении сезона.

Провальное выступление клуба в еврокубках и неудачи в КПЛ вынуждают руководителей "Астаны" идти на крайние меры, чтобы сохранить свои посты. Видимо, именно игроков они хотят сделать крайними, чтобы отвести от себя все обвинения. Список этот составлялся Полом Эшуортом и спортивным директором Гани Кайназаровым.

Известно, что в обширном списке есть фамилии и некоторых лидеров, старожилов, таких как Евгений Постников, Юрий Логвиненко и Ненад Эрич", - отметил он.

Напомним, что "Астана" начинала еврокубковый путь с Лиги чемпионов, но на стадии первого отборочного раунда была разгромлена "Динамо-Брестом" (3:6). В результате казахстанский клуб продолжил выступление в Лиге Европы, где во втором раунде не смог пройти черногорскую "Будучность" (0:1).
Метки:
Футбол Астана ФК КПЛ-2020 Лига Европы Лига чемпионов Наши в еврокубках Эшуорт Пол
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:34
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