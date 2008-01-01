Казахстанский футболист подпишет контракт с испанским клубом

Ранее им интересовалась команда из Бундеслиги.

Дмитрий Бачек (справа). Фото: КФФ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:09
Воспитанник казахстанского футбола Дмитрий Бачек перейдет в испанский клуб "Побленсе". О подписании контракта будет объявлено в ближайшее время, сообщает "РБ-Спорт Казахстан"

Лидер молодежной сборной Казахстана по окончании сезона 2019 года покинул родной "Шахтер" из Караганды. После этого он оставался без клуба и из-за отсутствия игровой практики на сентябрьские отборочные матчи казахстанской молодежки не вызывался.

Напомним, что перед началом 2020 года Бачек проходил просмотр в "Хайдуке" из Сплита, но хорваты не успели заявить его до закрытия трансферного периода.

Ранее 19-летним казахстанцем интересовался немецкий "Штутгарт".

"Побленсе" выступает в Сегунде B чемпионата Испании (третий по силе дивизион).
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Шахтер ФК Сборная РК по футболу Испания Германия
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:09
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