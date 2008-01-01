Прямая трансляция матча девятого тура КПЛ "Кызыл-Жар СК" - "Кайрат"

Сегодня, 21 сентября, состоится матч девятого тура чемпионата Казахстана по футболу
между "Кызыл-Жар СК"
и "Кайратом"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет в Талгаре на базе национальных сборных команд Казахстана и начнется в 16:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на сайте
телеканала.
Перед этим матчем алматинцы, набрав 21 балл, лидируют в чемпионате, а петропавловцы с семью очками занимают девятое место из 11-ти.
Прежде команды провели 25 очных матчей, в которых "Кызыл-Жар СК" одержал только девять побед при пяти ничьих и 11 поражениях с разницей мячей 28-35.
Напомним, в других играх девятого тура "Окжетпес" и "Каспий" сыграли вничью
- 2:2, "Тараз" уступил
"Жетысу" - 0:2, "Астана" и "Шахтер" поделили очки
- 1:1, также сильнейший не выявился
в матче "Кайсар" - "Ордабасы" - 1:1. Турнирная таблица приведена по этой ссылке
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