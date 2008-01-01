Прямая трансляция матча девятого тура КПЛ "Кызыл-Жар СК" - "Кайрат"

Начало - в 16:00.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 10:00
Сегодня, 21 сентября, состоится матч девятого тура чемпионата Казахстана по футболу между "Кызыл-Жар СК" и "Кайратом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Талгаре на базе национальных сборных команд Казахстана и начнется в 16:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на сайте телеканала. 

Перед этим матчем алматинцы, набрав 21 балл, лидируют в чемпионате, а петропавловцы с семью очками занимают девятое место из 11-ти.

Прежде команды провели 25 очных матчей, в которых "Кызыл-Жар СК" одержал только девять побед при пяти ничьих и 11 поражениях с разницей мячей 28-35.

Напомним, в других играх девятого тура "Окжетпес" и "Каспий" сыграли вничью - 2:2, "Тараз" уступил "Жетысу" - 0:2, "Астана" и "Шахтер" поделили очки - 1:1, также сильнейший не выявился в матче "Кайсар" - "Ордабасы" - 1:1. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Кызыл-Жар СК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 10:00
© 2008 - 2020 ТОО «EML»