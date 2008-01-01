В Казахстане сменился самый дорогой футболист, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, согласно данным Transfermarkt, в лидеры вышел поляк Яцек Гуральски, выступающий за "Кайрат". Его трансферная стоимость в данный момент оценивается в 2,5 миллиона евро.

Второе место занимает еще один футболист "Кайрата" украинец Адеринсола Эсеола - 2,2 миллиона евро. На третью строчку опустился бывший лидер хорват Марин Томасов, выступающий за "Астану". Его трансферная стоимость упала до 2 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих футболистов КПЛ:

1. Яцек Гуральски ("Кайрат", Польша) - 2,5 миллиона евро;

2. Адеринсола Эсеола ("Кайрат", Украина) - 2,2 миллиона евро;

3. Марин Томасов ("Астана", Хорватия) - 2 миллиона евро;

4-5. Раде Дугалич ("Кайрат", Сербия) - 1,8 миллиона евро;

4-5. Дмитрий Шомко ("Астана", Казахстан) - 1,8 миллиона евро;

6-8. Дорин Ротариу ("Астана", Румыния) - 1,7 миллиона евро;

6-8. Пиерос Сотириу ("Астана", Кипр) - 1,7 миллиона евро;

6-8. Дино Миканович ("Кайрат", Хорватия) - 1,7 миллиона евро;

9-12. Стас Покатилов ("Кайрат", Казахстан) - 1,5 миллиона евро;

9-12. Роман Муртазаев ("Тобол", Казахстан) - 1,5 миллиона евро;

9-12. Нуралы Алип ("Кайрат", Казахстан) - 1,5 миллиона евро;

9-12. Тигран Барсегян ("Астана", Армения) - 1,5 миллиона евро.

Стоит отметить, что Томасов был лидером рейтинга на протяжении нескольких сезонов, а его трансферная стоимость упала с 3,8 миллионов до двух.