Тренер "Астаны" оставил некоторых лидеров в запасе на матч КПЛ после вылета из Лиги Европы

Игра запланирована на базе "Кайрата".

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:29
Сегодня, 20 сентября, "Астана" проведет матч с "Шахтером" в рамках девятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча состоится в Алматы на стадионе Академии имени Тимура Сегизбаева и начнется в 15:00 по времени Нур-Султана.

Исполняющий обязанности главного тренера северян Пол Эшуорт встряхнул состав после вылета команды из Лиги Европы на стадии второго отборочного раунда. Так, в старт не попали Сигурьонссон, Сотириу, Постников, Барсегян, начинавшие матч с черногорской "Будучностью" (0:1). При этом Шомко в той встрече получился травму и был заменен. А вот Томасову вовсе не нашлось места в заявке на игру. 

Состав на матч с "Шахтером" выглядит так: Эрич, Бейсебеков, Радакович, Шимунович, Томашевич, Маевский, Эбонг, Перцух, Жалмукан, Ротариу, Щеткин.

Перед этой игрой "Астана" с 14 очками занимает второе место в таблице, а "Шахтер" идет седьмым с отставанием на три балла.
Метки:
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Сегодня 14:29
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