Прямая трансляция матчей девятого тура КПЛ "Астана" - "Шахтер" и "Кайсар" - "Ордабасы"

Сегодня, 20 сентября, пройдут два матча девятого тура чемпионата Казахстана по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Сыграют "Астана" - "Шахтер"
(начало - в 15:00 по времени Нур-Султана) и "Кайсар" - "Ордабасы"
(18:00). Игры в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Ранее в рамках данного тура "Тараз" уступил
"Жетысу" - 0:2, а "Окжетпес" и "Каспий" сильнейшего не выявили
- 1:1. При этом последний матч завершился
потасовкой игроков с участием главного тренера.
Отметим, что ПФЛК изменила
расписание игр чемпионата после вылета казахстанских клубов из еврокубков. Из Лиги Европы выбыли "Кайсар", "Астана" и "Кайрат" (во втором раунде), а также "Ордабасы" (в первом).