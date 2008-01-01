Прямая трансляция матчей девятого тура КПЛ "Астана" - "Шахтер" и "Кайсар" - "Ордабасы"

Первая игра начнется в 15:00.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 09:00
Сегодня, 20 сентября, пройдут два матча девятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют "Астана" - "Шахтер" (начало - в 15:00 по времени Нур-Султана) и "Кайсар" - "Ордабасы" (18:00). Игры в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала. 

Ранее в рамках данного тура "Тараз" уступил "Жетысу" - 0:2, а "Окжетпес" и "Каспий" сильнейшего не выявили - 1:1. При этом последний матч завершился потасовкой игроков с участием главного тренера.

Отметим, что ПФЛК изменила расписание игр чемпионата после вылета казахстанских клубов из еврокубков. Из Лиги Европы выбыли "Кайсар", "Астана" и "Кайрат" (во втором раунде), а также "Ордабасы" (в первом).
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 09:00
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