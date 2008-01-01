"Тяжело играть, когда лучший игрок матча - судья". Форвард "Тараза" - о поражении от "Жетысу"

Оба мяча семиреченцы забили с пенальти.

Фото: ПФЛК©
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Сегодня 20:00
Нападающий "Тараза"Бауыржан Турысбек эмоционально отреагировал на судейство в матче девятого тура казахстанской премьер-лиги против "Жетысу" (0:2).

"Тяжело играть в футбол, когда лучший игрок матча – судья. Слов нет, все эмоции на одной фотке", – написал Турысбек в сториз Instagram.



Отметим, что оба гола "Жетысу" забил с пенальти. Благодаря этой победе талдыкорганский клуб набрал 13 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, обойдя "Ордабасы", "Кайсар" и "Тобол" (все по 13) по дополнительным показателям.

В активе "Тараза" осталось семь баллов, команда Владимира Никитенко продлила безвыигрышную серию до шести матчей (четырежды сыграла вничью и дважды проиграла).

 
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