"Тяжело играть, когда лучший игрок матча - судья". Форвард "Тараза" - о поражении от "Жетысу"

Нападающий "Тараза"Бауыржан Турысбек
эмоционально отреагировал на судейство в матче девятого тура казахстанской премьер-лиги против "Жетысу"
(0:2).
"Тяжело играть в футбол, когда лучший игрок матча – судья. Слов нет, все эмоции на одной фотке", – написал Турысбек в сториз Instagram.
Отметим, что оба гола "Жетысу" забил
с пенальти. Благодаря этой победе талдыкорганский клуб набрал 13 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, обойдя "Ордабасы", "Кайсар" и "Тобол" (все по 13) по дополнительным показателям.
В активе "Тараза" осталось семь баллов, команда Владимира Никитенко продлила безвыигрышную серию до шести матчей (четырежды сыграла вничью и дважды проиграла).