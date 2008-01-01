"Жетысу" благодаря двум пенальти обыграл "Тараз" и вышел на третье место в КПЛ

Талдыкорганский "Жетысу"
одержал победу над "Таразом"
в девятом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча команд прошла на базе сборной в Талгаре и завершилась победой семиречинцев - 2:0.
Счет в матче на 14-й минуте открыл Педро Эуженио
, реализовавший пенальти. На 40-й минуте Доньет Шкодра
удвоил преимущество "Жетысу", забив с 11-метрового.
Благодаря этой победе "Жетысу" набрал 13 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, обойдя "Ордабасы", "Кайсар" и "Тобол" (все по 13) по дополнительным показателям. В активе "Тараза" осталось семь баллов, команда Владимира Никитенко
продлила безвыигрышную серию до шести матчей (четырежды сыграла вничью и дважды проиграла).