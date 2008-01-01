"Жетысу" благодаря двум пенальти обыграл "Тараз" и вышел на третье место в КПЛ

Команда Никитенко продлила безвыигрышную серию.

Футболисты "Жетысу". Фото: ПФЛК©
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Сегодня 17:54
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 9
Тараз - Жетысу 0:2

Голы: Эуженио, 14 (0:1); Шкодра, 40 (0:2)

Турнирная таблица
Талдыкорганский "Жетысу" одержал победу над "Таразом" в девятом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла на базе сборной в Талгаре и завершилась победой семиречинцев - 2:0.

Счет в матче на 14-й минуте открыл Педро Эуженио, реализовавший пенальти. На 40-й минуте Доньет Шкодра удвоил преимущество "Жетысу", забив с 11-метрового.



Благодаря этой победе "Жетысу" набрал 13 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, обойдя "Ордабасы", "Кайсар" и "Тобол" (все по 13) по дополнительным показателям. В активе "Тараза" осталось семь баллов, команда Владимира Никитенко продлила безвыигрышную серию до шести матчей (четырежды сыграла вничью и дважды проиграла).
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Сегодня 17:54
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