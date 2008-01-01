Матч КПЛ закончился потасовкой футболистов с участием главного тренера

Наставник прокомментировал инцидент.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:33
Матч девятого тура казахстанской премьер-лиги между "Окжетпесом" и "Каспием" завершился массовой потасовкой футболистов.

В инциденте принял участие даже главный тренер кокшетауского клуба Андрей Карпович, который высказывал свое недовольство игроку актауской команды. Что именно послужило причиной конфликта, пока неизвестно.



Сам Карпович после матча сказал следующее: "Да, к сожалению, порой обе команды слишком поддавались эмоциям. Это не идет на пользу игре. Благо, после матча все пожали друг другу руки и забыли о том, что было на поле".

Матч завершился со счетом 2:2. Причем "Каспий" весь второй тайм играл в меньшинстве и забил оба гола с пенальти.

- Конечно, тяжело добиться результата, когда тебе назначают два пенальти. Я не ставлю под сомнение правомерность их назначений, для этого есть соответствующие органы. Просто констатирую факт. Но мы играли почти весь второй тайм в большинстве и не смогли победить. Следовательно, мы скорее проиграли, чем сыграли вничью. Мы однозначно рассчитывали на большее. Но чтобы побеждать, необходимо прилагать больше усилий.

- Что скажете о судействе?
- Я предпочитаю не комментировать судейство. Думаю, результатом не могут быть довольны обе стороны, и к судейству вопросы могут возникнуть с обеих сторон. Но, полагаю, каждый должен заниматься своим делом. Повторюсь, мы сыграли так, что необходимо искать причины в себе, - резюмировал Карпович, слова которого приводит официальный сайт "Окжетпеса".
Метки:
КПЛ-2020 Окжетпес ФК Каспий
Казахстан(футбол) КПЛ
1
Сегодня 16:33
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