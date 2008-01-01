"Исход предопределили ошибки". Вратарь "Окжетпеса" - о судействе, ничьей с новичком КПЛ и двух пенальти

Вратарь "Окжетпеса"
Александр Шепляков прокомментировал исход матча с "Каспием"
в рамках девятого тура премьер-лиги. Его слова приводит пресс-служба кокшетауского клуба.
Матч прошел в Алматы на стадионе "Жас Кыран" и завершился
со счетом 2:2. При этом актауский клуб с 48-й минуты играл вдесятером и забил оба мяча с пенальти.
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- Александр, как оцените прошедший матч? Счет по игре?
- На что наиграли - то и получили. Счет на табло. Очень хотели набрать три очка в матче с "Каспием", но, к большому сожалению, не смогли добиться желаемого результата. Получилась очень боевая игра, с множеством борьбы на поле. В целом, владели инициативой большую часть игры, но, опять же, исход поединка предопределили наши ошибки. Будем работать над их устранением. Надеемся, что в следующих матчах удача будет на нашей стороне!
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- Что думаете о двух назначенных пенальти в наши ворота?
- Нет смысла винить судей, однако обидно, когда 90 минут работы перечеркивает одно решение арбитра в концовке матча. Они делают свою работу, а мы - свою. Поэтому еще раз повторюсь: пенять на судей нет никакого смысла. Нужно самим прибавлять и не допускать ошибок.
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- Можно было дожать "Каспий" в конце матча? Чего не хватило - времени или сил?
- Должны были выигрывать. После удаления в составе "Каспия" в начале второго тайма мы взяли мяч под свой контроль и постоянно атаковали. Забили второй гол и продолжали контролировать ход встречи. Однако это - футбол и здесь от ошибок никто не застрахован. Впереди нас ждут не менее напряженные игры и нам нужно быть готовыми ко всему. Болельщики ждут, когда мы стабильно начнем побеждать и нам хочется оправдать их доверие. Для этого и работаем.