Новичок КПЛ избежал поражения в матче с удалением и двумя пенальти

"Окжетпес"
и "Каспий"
сыграли вничью в рамках девятого тура чемпионата Казахстана по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Матч проходил в Алматы на стадионе "Жас Кыран" и завершился со счетом 2:2.
Первыми успеха добились актаусцы усилиями Биллала Себаихи на 26-й минуте с пенальти. На это "синегорцы" ответили точными ударами Тараса Бондаренко и Дарко Зорича на 33-й и 74-й минутах соответственно.
При этом новичок КПЛ "Каспий" с 48-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Бранко Чубрило, но, несмотря на это, сумел уйти от поражения - спасительный гол на 85-й минуте с пенальти забил все тот же Себаихи.
После этой игры "Окжетпес" с пятью очками расположился на предпоследнем, десятом месте, а "Каспий" - на 11-м с отставанием на один балл.
В десятом туре, 22 сентября, "Окжетпес" сыграет с "Тоболом", а на следующий день "Каспий" встретится с "Таразом".