Новичок КПЛ избежал поражения в матче с удалением и двумя пенальти

Игра состоялась на "Жас Кыране".

Фото: ФК "Каспий"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 22:56
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 9
Окжетпес - Каспий 2:2

Голы: Себаихи, 26 (0:1); Бондаренко, 33 (1:1); Зорич, 74 (2:1); Себаихи, 85 (2:2)

Турнирная таблица
"Окжетпес" и "Каспий" сыграли вничью в рамках девятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч проходил в Алматы на стадионе "Жас Кыран" и завершился со счетом 2:2. 

Первыми успеха добились актаусцы усилиями Биллала Себаихи на 26-й минуте с пенальти. На это "синегорцы" ответили точными ударами Тараса Бондаренко и Дарко Зорича на 33-й и 74-й минутах соответственно.

При этом новичок КПЛ "Каспий" с 48-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Бранко Чубрило, но, несмотря на это, сумел уйти от поражения - спасительный гол на 85-й минуте с пенальти забил все тот же Себаихи.

После этой игры "Окжетпес" с пятью очками расположился на предпоследнем, десятом месте, а "Каспий" - на 11-м с отставанием на один балл.

В десятом туре, 22 сентября, "Окжетпес" сыграет с "Тоболом", а на следующий день "Каспий" встретится с "Таразом".
Метки:
КПЛ-2020 Футбол Окжетпес ФК Каспий
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 22:56
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