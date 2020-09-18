Российские СМИ сообщили об интересе "Кайрата" к Бердыеву

Последним его клубом был "Рубин".

Курбан Бердыев. Фото: РИА Новости©
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Сегодня 16:33
Известный футбольный тренер Курбан Бердыев интересен "Кайрату". При этом он является одним из кандидатов на пост главного тренера московского "Динамо". Об этом сообщает Sport24.

"Московское "Динамо" может сменить главного тренера. Накануне команда вылетела из Лиги Европы, уступив в гостевом матче второго квалификационного раунда тбилисскому "Локомотиву" со счетом 1:2.

Окончательное решение об увольнении Кирилла Новикова еще не принято, но у руководства "Динамо" уже есть три кандидатуры на пост главного тренера. Это Желько Бувач, Курбан Бердыев и Дмитрий Парфенов.

Помимо "Динамо", Бердыев интересен "Кайрату". Некоторое время назад Бердыев и "Кайрат" уже вели переговоры, но тогда до соглашения дело не дошло. Однако этот вариант все еще возможен", - говорится в тексте.

На сегодняшний день наставником "Кайрата" является Алексей Шпилевский. 32-летний белорусский специалист принял команду в ноябре 2018 года. Последним местом работы 68-летнего Бердыева был "Рубин", который он возглавлял в период 2017-2019 годов.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Россия
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:33
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