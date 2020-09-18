Российские СМИ сообщили об интересе "Кайрата" к Бердыеву

Известный футбольный тренер Курбан Бердыев
интересен "Кайрату"
. При этом он является одним из кандидатов на пост главного тренера московского "Динамо"
. Об этом сообщает Sport24
.
"Московское "Динамо" может сменить главного тренера. Накануне команда вылетела из Лиги Европы, уступив в гостевом матче второго квалификационного раунда тбилисскому "Локомотиву" со счетом 1:2.
Окончательное решение об увольнении Кирилла Новикова еще не принято, но у руководства "Динамо" уже есть три кандидатуры на пост главного тренера. Это Желько Бувач, Курбан Бердыев и Дмитрий Парфенов.
Помимо "Динамо", Бердыев интересен "Кайрату". Некоторое время назад Бердыев и "Кайрат" уже вели переговоры, но тогда до соглашения дело не дошло. Однако этот вариант все еще возможен", - говорится в тексте.
На сегодняшний день наставником "Кайрата" является Алексей Шпилевский
. 32-летний белорусский специалист принял команду в ноябре 2018 года. Последним местом работы 68-летнего Бердыева был "Рубин", который он возглавлял в период 2017-2019 годов.
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