ПФЛК изменила расписание игр чемпионата после вылета казахстанских клубов из еврокубков

Ближайшая игра пройдет сегодня.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:06
Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила об изменениях в расписании матчей премьер-лиги.

В связи с завершением клубами участия в Лиге Европы внесены следующие коррективы в календарь:

IX тур

18 сентября (пятница)
"Окжетпес" - "Каспий", 21:00, Жас Кыран

19 сентября (суббота)
"Тараз" - "Жетысу", 16:00, УТБ Талгар

20 сентября (воскресенье)
"Астана" - "Шахтер", 15:00, Академия им. Т. Сегизбаева
"Кайсар" - "Ордабасы", 18:00, Центральный

21 сентября (понедельник)
"Кызыл-Жар СК" - "Кайрат", 16:00, УТБ Талгар

Х тур

22 сентября (вторник)
"Тобол" - "Окжетпес", 15:30, УТБ Талгар

23 сентября (среда)
"Каспий" - "Тараз", 15:00, Жас Кыран

24 сентября (четверг)
"Жетысу" - "Шахтер", 13:30, Академия им. Т. Сегизбаева
"Ордабасы" - "Кызыл-Жар СК", 15:45, УТБ Талгар
"Кайсар" - "Астана", 18:00, Центральный 

ХI тур

26 сентября (суббота)
"Тараз" - "Тобол", 16:00, Академия им. Т. Сегизбаева

27 сентября (воскресенье)
"Окжетпес" - "Кайрат", 16:00, УТБ Талгар
"Астана" - "Жетысу", 18:15, Центральный

28 сентября (понедельник)
"Кызыл-Жар СК" - "Кайсар", 14:00, Академия им. Т. Сегизбаева
"Шахтер" - "Каспий", 17:00, Жас Кыран

ХII тур

1 октября (четверг)
"Астана" - "Каспий", 15:45, УТБ Талгар
"Кайрат" - "Шахтер", 19:00, Центральный

2 октября (пятница)
"Кайсар" - "Окжетпес", 13:30, Академия им. Т. Сегизбаева
"Ордабасы" - "Тараз", 15:45, УТБ Талгар
"Тобол" - "Жетысу", 19:00, Жас Кыран

Матч VI тура

4 октября (воскресенье)
"Кайрат" - "Астана", 20:30, Центральный

Отметим, что Казахстан остался без еврокубков. Из Лиги Европы вылетели "Кайсар", "Астана" и "Кайрат" (во втором раунде), а также "Ордабасы" (в первом).
Метки:
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