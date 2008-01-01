ПФЛК изменила расписание игр чемпионата после вылета казахстанских клубов из еврокубков

Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила об изменениях в расписании матчей премьер-лиги
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В связи с завершением клубами участия в Лиге Европы
внесены следующие коррективы в календарь:
IX тур
18 сентября (пятница)
"Окжетпес" - "Каспий", 21:00, Жас Кыран
19 сентября (суббота)
"Тараз" - "Жетысу", 16:00, УТБ Талгар
20 сентября (воскресенье)
"Астана" - "Шахтер", 15:00, Академия им. Т. Сегизбаева
"Кайсар" - "Ордабасы", 18:00, Центральный
21 сентября (понедельник)
"Кызыл-Жар СК" - "Кайрат", 16:00, УТБ Талгар
Х тур
22 сентября (вторник)
"Тобол" - "Окжетпес", 15:30, УТБ Талгар
23 сентября (среда)
"Каспий" - "Тараз", 15:00, Жас Кыран
24 сентября (четверг)
"Жетысу" - "Шахтер", 13:30, Академия им. Т. Сегизбаева
"Ордабасы" - "Кызыл-Жар СК", 15:45, УТБ Талгар
"Кайсар" - "Астана", 18:00, Центральный
ХI тур
26 сентября (суббота)
"Тараз" - "Тобол", 16:00, Академия им. Т. Сегизбаева
27 сентября (воскресенье)
"Окжетпес" - "Кайрат", 16:00, УТБ Талгар
"Астана" - "Жетысу", 18:15, Центральный
28 сентября (понедельник)
"Кызыл-Жар СК" - "Кайсар", 14:00, Академия им. Т. Сегизбаева
"Шахтер" - "Каспий", 17:00, Жас Кыран
ХII тур
1 октября (четверг)
"Астана" - "Каспий", 15:45, УТБ Талгар
"Кайрат" - "Шахтер", 19:00, Центральный
2 октября (пятница)
"Кайсар" - "Окжетпес", 13:30, Академия им. Т. Сегизбаева
"Ордабасы" - "Тараз", 15:45, УТБ Талгар
"Тобол" - "Жетысу", 19:00, Жас Кыран
Матч VI тура
4 октября (воскресенье)
"Кайрат" - "Астана", 20:30, Центральный
Отметим, что Казахстан остался без еврокубков. Из Лиги Европы вылетели "Кайсар", "Астана" и "Кайрат" (во втором раунде), а также "Ордабасы" (в первом).