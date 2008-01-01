"Достойно выступить в КПЛ-2020". В "Окжетпесе" назвали бюджет и цели на сезон

Клуб занимает предпоследнее место в таблице.

Фото: ФК "Окжетпес"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:15

Перед кокшетауским "Окжетпесом" стоит задача достойно выступить в КПЛ-2020, сообщили корреспонденту Vesti.kz в Управлении физической культуры и спорта Акмолинской области. Кроме того, там назвали бюджет кокшетауского клуба на 2020 год.

"Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на календарь соревнований и подготовку спортсменов. В сложившейся ситуации перед командой поставлена задача достойно выступить в премьер-лиге сезона 2020 года", - заявили в управлении облспорта на запрос редакции.

Что касается бюджета клуба, то там заявили следующее:

"Бюджет основной команды ФК "Окжетпес" на 2020 год составляет 1 миллиард 526 миллионов 600 тысяч тенге".

Отметим, в текущем сезоне "Окжетпес" занимает десятую позицию из 11-ти. На счету кокшетаусцев одна победа, одна ничья и шесть поражений.

Ранее в клубе прокомментировали возможный уход главного тренера Андрея Карповича в "Астану".

Метки:
Окжетпес ФК КПЛ-2020 Бюджет
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 18:15
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