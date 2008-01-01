В "Окжетпесе" прокомментировали возможный уход Карповича в "Астану"

Главный тренер футбольного клуба "Окжетпес" Андрей Карпович остается на своей должности до конца текущего сезона, сообщили корреспонденту Vesti.kz в Управлении физической культуры и спорта Акмолинской области.

В организации ответили на вопрос о возможной отставке специалиста из-за слухов об интересе к нему со стороны "Астаны".



"Руководством ГКП на ПХВ "Футбольный клуб "Окжетпес" с главным тренером Карповичем А.В. 5 января 2020 года заключен контракт на сезон, вопрос об отставке данного тренера не рассматривался", - заявили в облспорте Акмолинской области.



Напомним, ранее сообщалось о том, что Карпович входит в круг претендентов на пост главного тренера "Астаны".



Не договорился с "Астаной"? Карпович вернулся в "Окжетпес"



39-летний специалист с декабря 2018 года возглавляет "Окжетпес". В 2019 году кокшетаусцы заняли в премьер-лиге седьмое место из 12-ти. В текущем сезоне "Окжетпес" занимает десятую позицию из 11-ти, одержав в восьми матчах одну победу, а также имея одну ничью и шесть поражений.



До этого Карпович работал в "Кайрате", в том числе исполняя обязанности главного тренера. В 2018 году он привел алматинский клуб к победе в Кубке Казахстана и к серебряным медалям чемпионата страны.