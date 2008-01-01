Гол форварда "Ордабасы" признан лучшим в восьмом туре КПЛ-2020

Форвард "Ордабасы" Жоао Пауло признан автором самого эффектного гола в восьмом туре КПЛ-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.
Бразильский легионер шымкентского клуба отличился в матче с "Астаной". Этот гол не спас "Ордабасы" от поражения, но болельщики отдали за него 51 процент голосов.
На втором месте по итогам голосования расположился Айбол Абикен из "Кайрата" - 26 процентов, третьим стал Азат Нургалиев ("Тобол") - 11 процентов, четвертую и пятую строчки разделили Валерий Каршакевич из "Тараза" и Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар"). Оба набрали по шесть процентов.
Голосование проводится после каждого тура КПЛ. В предыдущих турах авторами лучших голов, по мнению читателей Vesti.kz, были признаны Конрад Вжесиньски из "Кайрата", отличившийся в первом туре, и Карлос Фонсека, еще в качестве игрока "Иртыша" забивший во втором туре. По итогам третьего тура автором лучшего гола стал полузащитник "Кайсара" Думан Нарзилдаев. По итогам четвертого тура победил игрок "Тобола" Серикжан Мужиков. В пятом туре лучшим признано взятие ворот в исполнении форварда "Кайсара" Элгуджи Лобжанидзе. По итогам седьмого тура победителем голосования стал еще один игрок кызылординского клуба Асхат Тагыберген.
После восьми туров лидерство у "Кайрата" - 21 очко. У "Астаны" 14 баллов. "Ордабасы", "Кайсар" и "Тобол" имеют по 13 очков. При этом, алматинцы сыграли на один матч больше, а шымкентцы на два. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.