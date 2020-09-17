"Ошибки из разряда no comment". Тренер "Тобола" отреагировал на крупное поражение от "Ордабасы"

Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян
прокомментировал разгромное поражение от "Ордабасы"
в рамках перенесенного шестого тура чемпионата Казахстана по футболу.
Матч проходил в Алматы на стадионе "Жас Кыран" и завершился
со счетом 4:0 в пользу шымкентского клуба.
"В первую очередь я хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за такой результат. Комментировать особо нечего. До 60-й минуты абсолютно равный матч с обилием моментов. После 0:2 стали открываться, были моменты, которые нужно было использовать. Даже при счете 0:2 можно было вернуться в игру и спасти этот матч. Последние 20 минут игры чуть поменяли схему, выпустили второго чистого нападающего и перестроились на игру 4-4-2. Моменты были и у Себайи, и у Омиртаева, но, к сожалению, не забили. Конечно, индивидуальные ошибки игроков, которые привели к пропущенным голам из разряда "no comment".
Малый и Квеквескири по-прежнему травмированы, приступили к индивидуальным тренировкам только недавно. Фонсека получил повреждение на предыгровой тренировке и также не смог принять участие в матче", - приводит слова тренера официальный сайт
костанайского клуба.
После этой неудачи "Тобол" с 13 очками расположился на четвертом месте из 11. "Ордабасы", набрав столько же баллов, оказался на третьей строчке по дополнительным показателям.
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