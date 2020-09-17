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"Ошибки из разряда no comment". Тренер "Тобола" отреагировал на крупное поражение от "Ордабасы"

Костанайцы пропустили четыре мяча.

"Ошибки из разряда no comment". Тренер "Тобола" отреагировал на крупное поражение от "Ордабасы"
Григорий Бабаян. Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян прокомментировал разгромное поражение от "Ордабасы" в рамках перенесенного шестого тура чемпионата Казахстана по футболу.

Матч проходил в Алматы на стадионе "Жас Кыран" и завершился со счетом 4:0 в пользу шымкентского клуба. 

"В первую очередь я хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за такой результат. Комментировать особо нечего. До 60-й минуты абсолютно равный матч с обилием моментов. После 0:2 стали открываться, были моменты, которые нужно было использовать. Даже при счете 0:2 можно было вернуться в игру и спасти этот матч. Последние 20 минут игры чуть поменяли схему, выпустили второго чистого нападающего и перестроились на игру 4-4-2. Моменты были и у Себайи, и у Омиртаева, но, к сожалению, не забили. Конечно, индивидуальные ошибки игроков, которые привели к пропущенным голам из разряда "no comment".

Малый и Квеквескири по-прежнему травмированы, приступили к индивидуальным тренировкам только недавно. Фонсека получил повреждение на предыгровой тренировке и также не смог принять участие в матче", - приводит слова тренера официальный сайт костанайского клуба.

После этой неудачи "Тобол" с 13 очками расположился на четвертом месте из 11. "Ордабасы", набрав столько же баллов, оказался на третьей строчке по дополнительным показателям.

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Ордабасы ФК Тобол ФК Бабаян Григорий

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