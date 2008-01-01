"Я не мог материться". Президент "Ордабасы" - о вылете из Лиги Европы и промахе Жангылышбая с двух метров

В казахстанском футболе не хватает профессионалов в руководстве клубов, считает президент ФК "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов
. В интервью YouТube-каналу Смаковтын Баласы
он рассказал, почему сменил тренерскую деятельность на президентскую, назвал команду, которая переманивает футболистов "Ордабасы" и объяснил, почему шымкентский клуб вылетел из Лиги Европы.
- После того, как вы стали президентом "Ордабасы", закрыли для себя тренерскую работу, почему?
- Я взял паузу. Вы знаете, тренерская работа сумасшедшая. Наши болельщики не подозревают, что это такое. Для того, чтобы создать команду под свою философию, надо подбирать игроков. Их преследуют травмы, игру надо ставить, разбирать матчи, знать, что им говорить. Наши болельщики иногда обижаются на Цхададзе из-за того, что он эмоциональный. А как вести себя? Хорошо, что эмоциональный. А то потом будет болеть. Помните Валерия Лобановкого
, потом он болел. Плохо, когда человек все в себе держит, и не может проявлять эмоции.
- Руководить футбольным клубом тяжелее, чем тренировать?
- У нас почти нет таких разбирающихся людей, как в России, вроде Абрамовича. У нас Кайрат Боранбаев
такой. Я не знаю, где он играл, но он очень сильно любит футбол и безоговорочно поддерживает главного тренера во всех делах. Знает, что говорить ребятам. Человек душой болеет. Саян Хамитжанов
мне нравится. Григорий Лория
всю жизнь так работает. Но, президент должен быть профессионалом.
- Вы вмешиваетесь в работу Кахабера Цхададзе?
- Никогда.
- Вы полностью ему доверяете?
- До Цхададзе работал в клубе Алексей Петрушин
, Георги Дерменджиев
. Я ни в чьи дела не вмешивался. Я знаю, что это такое. Когда я работал в Шымкенте и Алматы и в мою работу вмешивались, я так смотрел на этих людей, как не смотрел на свою жену и они просто уходили.
- Что происходит с "Ордабасы", когда команда играет в Лиге Европы?
- В этом году мы думали пройти три раунда. Команда этого достойна. Мы играем в футбол, который нравится всем. Я акиму объяснял, что это футбол. "Барселона" проиграла "Баварии" 2:8, Бразилия проиграла Германии 1:7. Такое бывает.
Никто не думает, что мы не обыграем эту команду. Когда Жангылышбай с двух метров промахнулся, где не забить было труднее, чем забить, я встал и даже не мог материться, потому что он автор лучшего гола в прошлом году. Забивал "Астане", забивал разные голы другим клубам, например, "Иртышу", который поставил перед нами два автобуса. Ему прощается это. Он оказывается после игры пустил слезу, извинялся перед ребятами.
Я, как тренер по-своему настраиваю команду, мне хватает десяти минут, чтобы футболисты вышли какими надо на матч. Вот, недавно проигрывали "Жетысу" 0:2. Я просто по телефону передал спортивному директору ,что говорить и подсказывать ребятам. И они вышли, а дальше вы все сами видели.
- Наряду с "Кайратом", "Астаной" и "Тоболом" в "Ордабасы" наверное самые сильные легионеры в премьер-лиге. Как клубу удалось заполучить Жоао Пауло, Мая Махлангу, Абдуллая Диакатте, Рубена Бриджидо?
- Я президент и могу разговаривать с игроками. У нас есть аналитики. Нам советуют тех или иных футболистов. Иногда 150-200 проходят просмотр.
Байсеитов сначала берет их, потом "Тобол" переманивает этих футболистов. Там самый главный специалист аким области Архимед Мухамбетов
. В этом году он забрал Темирлана Ерланова
, в прошлом году - Никиту Бочарова
и Азата Нургалиева
. Я уважаю его. Он очень много делает для казахстанского футбола. Но, он почему-то хочет украсть у нас игроков. Я иногда спрашиваю у президента "Тобола": "Кроме "Ордабасы" у вас нет других целей? Бочаров, Нургалиев, Нусербаев, Ерланов. Сейчас хотите Махлангу, Жоао Пауло.
- Когда-то в Шымкенте хотели вашей отставки. Болельщики писали об этом.
- 75 минут кричали "Бахтияр кет".
- Как вы с этим справились?
- Шымкент - это тот город, где у людей резко меняется настроение. Там не любят, чтобы команда проигрывала. Там знают, что я могу сделать команду, а есть человек 20, которые уважают Пасулько. Но он, как я третье место не занимал.
В советское время меня отстраняли от работы в "Мелиораторе", когда мы должны были выходить в первую лигу чемпионата СССР. Тогда руководитель клуба, пошел на поводу у некоторых игроков клуба. Потом, разобрались, меня вернули, этих футболистов в следующем сезоне уже не было в команде.
Напомним, 68-летний Байсеитов стал руководителем шымкентского клуба в начале 2017-го. В сезоне 2016 года "Ордабасы" под его руководством завершил чемпионат на четвертом месте. Ранее он также тренировал "Кайрат", "Атырау" и был играющим тренером сборной Казахстана по футболу.