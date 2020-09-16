"Я не мог материться". Президент "Ордабасы" - о вылете из Лиги Европы и промахе Жангылышбая с двух метров

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Лучший гол 8-го тура КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Я не мог материться". Президент "Ордабасы" - о вылете из Лиги Европы и промахе Жангылышбая с двух метров

Также о работе Цхададзе.

"Я не мог материться". Президент "Ордабасы" - о вылете из Лиги Европы и промахе Жангылышбая с двух метров
Токтар Жангылышбай. Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
1
В казахстанском футболе не хватает профессионалов в руководстве клубов, считает президент ФК "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов. В интервью YouТube-каналу Смаковтын Баласы он рассказал, почему сменил тренерскую деятельность на президентскую, назвал команду, которая переманивает футболистов "Ордабасы" и объяснил, почему шымкентский клуб вылетел из Лиги Европы.

- После того, как вы стали президентом "Ордабасы", закрыли для себя тренерскую работу, почему?

- Я взял паузу. Вы знаете, тренерская работа сумасшедшая. Наши болельщики не подозревают, что это такое. Для того, чтобы создать команду под свою философию, надо подбирать игроков. Их преследуют травмы, игру надо ставить, разбирать матчи, знать, что им говорить. Наши болельщики иногда обижаются на Цхададзе из-за того, что он эмоциональный. А как вести себя? Хорошо, что эмоциональный. А то потом будет болеть. Помните Валерия Лобановкого, потом он болел. Плохо, когда человек все в себе держит, и не может проявлять эмоции.

- Руководить футбольным клубом тяжелее, чем тренировать?

- У нас почти нет таких разбирающихся людей, как в России, вроде Абрамовича. У нас Кайрат Боранбаев такой. Я не знаю, где он играл, но он очень сильно любит футбол и безоговорочно поддерживает главного тренера во всех делах. Знает, что говорить ребятам. Человек душой болеет. Саян Хамитжанов мне нравится. Григорий Лория всю жизнь так работает. Но, президент должен быть профессионалом.

- Вы вмешиваетесь в работу Кахабера Цхададзе?

- Никогда.

- Вы полностью ему доверяете?

- До Цхададзе работал в клубе Алексей Петрушин, Георги Дерменджиев. Я ни в чьи дела не вмешивался. Я знаю, что это такое. Когда я работал в Шымкенте и Алматы и в мою работу вмешивались, я так смотрел на этих людей, как не смотрел на свою жену и они просто уходили.

- Что происходит с "Ордабасы", когда команда играет в Лиге Европы?

- В этом году мы думали пройти три раунда. Команда этого достойна. Мы играем в футбол, который нравится всем. Я акиму объяснял, что это футбол. "Барселона" проиграла "Баварии" 2:8, Бразилия проиграла Германии 1:7. Такое бывает.

Никто не думает, что мы не обыграем эту команду. Когда Жангылышбай с двух метров промахнулся, где не забить было труднее, чем забить, я встал и даже не мог материться, потому что он автор лучшего гола в прошлом году. Забивал "Астане", забивал разные голы другим клубам, например, "Иртышу", который поставил перед нами два автобуса. Ему прощается это. Он оказывается после игры пустил слезу, извинялся перед ребятами.

Я, как тренер по-своему настраиваю команду, мне хватает десяти минут, чтобы футболисты вышли какими надо на матч. Вот, недавно проигрывали "Жетысу" 0:2. Я просто по телефону передал спортивному директору ,что говорить и подсказывать ребятам. И они вышли, а дальше вы все сами видели.

- Наряду с "Кайратом", "Астаной" и "Тоболом" в "Ордабасы" наверное самые сильные легионеры в премьер-лиге. Как клубу удалось заполучить Жоао Пауло, Мая Махлангу, Абдуллая Диакатте, Рубена Бриджидо?

- Я президент и могу разговаривать с игроками. У нас есть аналитики. Нам советуют тех или иных футболистов. Иногда 150-200 проходят просмотр.

Байсеитов сначала берет их, потом "Тобол" переманивает этих футболистов. Там самый главный специалист аким области Архимед Мухамбетов. В этом году он забрал Темирлана Ерланова, в прошлом году - Никиту Бочарова и Азата Нургалиева. Я уважаю его. Он очень много делает для казахстанского футбола. Но, он почему-то хочет украсть у нас игроков. Я иногда спрашиваю у президента "Тобола": "Кроме "Ордабасы" у вас нет других целей? Бочаров, Нургалиев, Нусербаев, Ерланов. Сейчас хотите Махлангу, Жоао Пауло.

- Когда-то в Шымкенте хотели вашей отставки. Болельщики писали об этом.

- 75 минут кричали "Бахтияр кет".

- Как вы с этим справились?

- Шымкент - это тот город, где у людей резко меняется настроение. Там не любят, чтобы команда проигрывала. Там знают, что я могу сделать команду, а есть человек 20, которые уважают Пасулько. Но он, как я третье место не занимал.

В советское время меня отстраняли от работы в "Мелиораторе", когда мы должны были выходить в первую лигу чемпионата СССР. Тогда руководитель клуба, пошел на поводу у некоторых игроков клуба. Потом, разобрались, меня вернули, этих футболистов в следующем сезоне уже не было в команде.



Напомним, 68-летний Байсеитов стал руководителем шымкентского клуба в начале 2017-го. В сезоне 2016 года "Ордабасы" под его руководством завершил чемпионат на четвертом месте. Ранее он также тренировал "Кайрат", "Атырау" и был играющим тренером сборной Казахстана по футболу.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Ордабасы ФК Тобол ФК Цхададзе Кахабер Кайрат ФК Астана ФК КПЛ-2020 Лига Европы

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
23:45
Футбол

"Я не мог материться". Президент "Ордабасы" - о вылете из Лиги Европы и промахе Жангылышбая
Вчера
19:35
Футбол

В бомбардирской гонке КПЛ-2020 сменился лидер
Вчера
18:19
Футбол

"Изменения в тренерском штабе встряхнули команду". Хавбек "Астаны" Маевский - о Лиге Европы и Эшуорте
Вчера
17:57
Футбол

"Все зависит от результата и решения руководства". Эшуорт - о сопернике в ЛЕ, Томасове и роли тренера
Вчера
17:50
Футбол

"Ордабасы" забил 4 мяча "Тоболу" и вышел на третье место в КПЛ
Вчера
16:00
Футбол

Клуб КПЛ не смог заявить Каньяса. Названа причина
Вчера
15:44
Футбол

"Договорняки не искоренить". Президент "Ордабасы" рассказал о тех, кто влияет на результаты матчей
Вчера
14:44
Футбол

Шедевр в Лиге чемпионов и еще девять невероятных голов Бауыржана Исламхана
Вчера
13:28
Футбол

Арендованный у "Астаны" форвард сборной Кюрасао сделал дубль в матче первого дивизиона Нидерландов
Вчера
13:12
Футбол

"Астана" идет дальше, а "Кайрат" и "Кайсар" вылетают. Прогноз Vesti.kz на матчи Лиги Европы
Вчера
10:00
Футбол

Прямая трансляция перенесенного матча шестого тура КПЛ "Тобол" - "Ордабасы"
Вчера
07:41
Футбол

Главный актив участника еврокубков вошел в символическую сборную тура КПЛ
Вчера
00:00
Футбол

Потери и сложный календарь. Прекратит ли "Ордабасы" борьбу за медали КПЛ?
15 сентября
19:28
Футбол

"Нужно было сделать результат". Как Смакову предлагали сдать игру за полмиллиона долларов
15 сентября
18:30
Футбол

"У меня даже не было времени". Смаков рассказал, как не смог отказать акиму и завершил карьеру футболиста
15 сентября
15:53
Футбол

Сильное решение Эшуорта, возвращение лидеров, набор формы. "Астана" выходит из кризиса?
15 сентября
13:50
Футбол

Роскошная "скамейка", неудобный стиль игры и физическое превосходство. "Кайрат" подтвердил чемпионские амбиции в КПЛ
15 сентября
11:01
Футбол

Воспитанник академии "Ниццы" перешел в казахстанский клуб
14 сентября
19:57
Футбол

Участник еврокубков лишился кандидата в сборную Казахстана на матч КПЛ
14 сентября
15:49
Футбол

Шедевр Пауло, удача Абикена и уверенность Нургалиева. Кто забил лучший гол восьмого тура КПЛ-2020
14 сентября
10:45
Футбол

"Из Казахстана многие уезжают в Европу". Агент Алыкулова - о переходе в "Кайрат", голе в ЛЕ и конфликте с Аймбетовым
13 сентября
15:37
Футбол

"Выходили с официальным предложением". Форвард "Астаны" за 1,5 миллиона евро высказался о переходе в ПАОК
13 сентября
13:19
Футбол

Звездный новичок "Кайрата" был удостоен приза от ПФЛК
13 сентября
12:52
Футбол

Лучший бомбардир КПЛ из "Астаны" рассказал о победе над "Ордабасы", преемнике Билека и матче ЛЕ
13 сентября
11:18
Футбол

Тренер "Ордабасы" отреагировал на поражение от "Астаны" в восьмом туре КПЛ
13 сентября
07:35
Футбол

"Этот гол посвящаю нашему другу и одноклубнику". Форвард "Кайрата" высказался о матче восьмого тура КПЛ
13 сентября
07:13
Футбол

"Сумасшедший менталитет". Шпилевский о словах игрокам в перерыве и волевой победе над "Кайсаром"
12 сентября
22:44
Футбол

Шпилевский гений? Две замены во втором тайме, два гола и волевая победа "Кайрата"
12 сентября
18:18
Футбол

"Я не верю, что проблемы с физикой". Тренер "Астаны" - о победе над "Ордабасы", Томасове на скамейке и ситуации с травмированными
12 сентября
17:17
Футбол

"Астана" одержала первую победу после увольнения Билека
12 сентября
13:55
Футбол

Видео предыгровой тренировки "Астаны"
30 августа
23:44
Футбол

Видеообзор заключительного матча седьмого тура КПЛ
30 августа
20:41
Футбол

Как "Тараз" лишил "Астану" победы
30 августа
19:14
Футбол

Видеообзор победы "Кайрата" над "Ордабасы" с дублем Вагнера Лава
27 августа
19:09
Футбол

Видеообзор разгромной победы "Жетысу" над "Кызыл-Жаром СК"
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика