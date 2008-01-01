"Ордабасы" забил 4 мяча "Тоболу" и вышел на третье место в КПЛ

Шымкентцы забили в каждом тайме.

Фото: ПФЛК
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
2
Сегодня 17:50
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 6
Тобол - Ордабасы 0:4

Турнирная таблица

Шымкентский "Ордабасы" одержал победу над костанайским "Тоболом" в перенесенном матче шестого тура казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Жас Кыран" в Алматы и завершилась со счетом 4:0. 

Подопечные Кахабера Цхададзе вышли вперед на 20-й минуте усилиями Рубена Бриджидо.

Второй мяч костанайцы пропустили во втором тайме (61-я) после ошибки Романа Муртазаева, который решил сыграть через голкипера. Однако мяч перехватил Жоао Пауоло - легионер "Ордабасы" обыграл голкипера и забил в пустые ворота.

На 88-й минуте Зиги Бадибанга довел счет до крупного, а на третьей компенсированной минуте точку в матче поставил Тохтар Жангылышбай.

Благодаря этой победе "Ордабасы" набрал 13 очков и вышел на третье место, обойдя "Тобол" с "Кайсаром" (по 13) по дополнительным показателям.

Метки:
Ордабасы ФК Тобол ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
2
Сегодня 17:50
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