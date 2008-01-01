Клуб КПЛ не смог заявить Каньяса. Названа причина

Колумбиец - четырехкратный чемпион Казахстана.

Рохер Каньяс. Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:00
"Тараз" не успел заявить на вторую половину сезона колумбийского футболиста Рохера Каньяса. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Клуб КПЛ долгое время вел переговоры с 30-летним игроком и лишь в сентябре достиг договоренности. Вдобавок опытный футболист не смог прилететь в Казахстан из Колумбии.

Ожидалось, что "Тараз" заявит игрока в качестве свободного агента вне трансферного окна, однако неправильно оформил документы. Контракт, подписанный между клубом и Каньясом, будет расторгнут.

Последним клубом колумбийца в КПЛ был павлодарский "Иртыш", за который он забил три гола и отдал три ассиста в 15 матчах.

В 2012 году Каньяс становился чемпионом Казахстана с "Шахтером", а в 2014-м, 2015-м и 2016-м - с "Астаной". С обоими клубами он играл в группе Лиги Европы, а со столичной командой еще и в группе Лиги чемпионов. Всего в КПЛ колумбиец провел семь сезонов и забил 22 гола в 170 матчах.
Метки:
Тараз ФК Каньяс Рохер КПЛ-2020 Футбольные трансферы
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:00
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