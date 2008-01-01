Прямая трансляция перенесенного матча шестого тура КПЛ "Тобол" - "Ордабасы"

Начало - в 16:00 по времени Нур-Султана.

Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:00
Сегодня, 16 сентября, состоится перенесенный матч шестого тура чемпионата Казахстана по футболу между "Тоболом" и "Ордабасы". Игра пройдет в Алматы на стадионе "Жас Кыран", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча начнется в 16:00 по времени Нур-Султана. Ее в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этой игрой "Тобол", набрав 13 очков, располагается на третьем месте из 11, а "Ордабасы" с отставанием на три балла занимает седьмую строчку. При этом костанайский клуб провел на один матч меньше. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

Прежде соперники встречались 44 раза - 22 победы одержал "Тобол" при 11 ничьих и 11 поражениях с разницей мячей 61-41.

Отметим, что "Ордабасы" успел выступить в еврокубках нынешнего сезона, проиграв на своем поле "Ботошани" из Румынии (1:2) на стадии первого отборочного раунда Лиги Европы. Сильнейший определялся по итогам одного противостояния.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Тобол ФК Ордабасы ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:00
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