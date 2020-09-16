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Главный актив участника еврокубков вошел в символическую сборную тура КПЛ

Он отметился голом.

Главный актив участника еврокубков вошел в символическую сборную тура КПЛ
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Профессиональная футбольная лига Казахстана представила символическую сборную восьмого тура КПЛ. Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от партнера ПФЛК - компании InStat.

При формировании состава сборной учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Вратарь: Андрей Шабанов ("Жетысу")

Надежная игра Андрея Шабанова помогла талдыкорганской команде одержать победу в сложной игре против "Окжетпеса". Опытный голкипер несколько раз продемонстрировал свое мастерство, сделав при этом два суперсейва. Также Андрей восемь раз хорошо сыграл на выходе из ворот. Индекс действий - 276.

Правый защитник: Дмитрий Мирошниченко ("Тобол")

Очередной качественный матч в исполнении Дмитрия Мирошниченко. Дмитрий был одним из активных игроков против "Кызыл-Жара". Благодаря его голу костанайцы открыли счет. Всего за встречу он совершил восемь перехватов и десять подборов. Индекс действий - 277.

Центральные защитники: Раде Дугалич ("Кайрат"), Олжас Керимжанов ("Жетысу")

В игре с "Кайсаром" сербский защитник вывел команду на поле с капитанской повязкой и был надежен в обороне. Он выиграл 87 процентов всех единоборств. Здорово читал игру, совершив четыре перехвата и семь подборов. Индекс действий - 312.

Олжас Керимжанов в прошедшем туре продемонстрировал хороший футбол. Был надежен в обороне и полезен при стандартах. Всего за матч он совершил два отбора, семь перехватов и девять подборов. Также 31-летний футболист отметился победным голом. Индекс действий - 267.

Левый защитник: Руслан Валиуллин ("Тобол")

Руслан Валиуллин впервые вышел в стартовом составе своей команды, безболезненно вписавшись в футбол, прививаемый Григорием Бабаяном. Руслан принимал участие в комбинациях, чем заводил в тупик защитников соперника. Он сделал две ключевые передачи, одна из которых оказалась голевой. Индекс действий - 271.

Опорный полузащитник: Мухаммед Усман ("Шахтер")

Усман постепенно приспосабливается к нашему чемпионату и с каждой игрой обретает уверенность. В матче с "Таразом" он был одним из лучших на поле. Нигериец выполнял большой объем работы в отборе и не забывал помогать партнерам в атаке. Под самый конец игры Мухаммед спас свою команду от поражения, забив ответный мяч. Индекс действий - 319.

Правый полузащитник: Айбол Абикен ("Кайрат")

Выход на поле Абикена стал ключевым решением главного тренера "Кайрата" Алексея Шпилевского. Айбол был весьма полезен в развитии атаки, обостряя игру впереди своими передачами. В середине второго тайма он забил красивый гол, который переломил ход встречи. Индекс действий - 272.

Центральный полузащитник: Рунар Сигурьонссон ("Астана")

Рунар Сигурьонссон в игре с "Ордабасы" отметился дублем, причем оба гола он забил с пенальти. Легионер столичной команды был продуктивен в центре поля: он точно доставлял мяч в штрафную соперника семь раз и отметился 91 процентом точных передач. Забив свой пятый гол в чемпионате, он возглавил список лучших бомбардиров турнира. Индекс действий - 295.    

Левый полузащитник: Тигран Барсегян ("Астана")

Барсегян за счет своего индивидуального мастерства создавал остроту в атаке у "Астаны". Армянский легионер часто брал на себя игру, применяя свой дриблинг около штрафной площади "Ордабасы". Во втором тайме он своими активными действиями заработал важный пенальти для команды. Индекс действий - 286.

Нападающие: Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар"), Адеринсола Эсеола ("Кайрат")

Лобжанидзе - главный актив "Кайсара" в атаке в текущем сезоне. Рослый грузинский форвард старался в одиночку создавать проблемы защитникам "Кайрата". Плюс ко всему прошедшем туре Элгуджа отличился очередным забитым мячом. Индекс действий - 246.

Адеринсола Эсеола вышел на замену, сыграв против "Кайсара" всего 27 минут. Но форвард алматинской команды за отведенное ему время сделал больше, чем другие коллеги по амплуа за полные матчи. Эсеола имел несколько хороших моментов, один из которых он успешно реализовал, подарив своей команде викторию в тяжелой игре. Индекс действий - 236.

Девятый тур будет разбит на три дня. 18 сентября сыграют "Окжетпес" - "Каспий", 19-го числа встретятся "Тараз" - "Жетысу", а 20-го состоятся матчи "Астана" - "Шахтер", "Кайсар" - "Ордабасы", "Кызыл-Жар СК" - "Кайрат". Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

Перед этим некоторые клубы КПЛ выступят во втором отборочном раунде Лиги Европы. "Кайсар" дома примет кипрский АПОЭЛ, "Астана" также в Казахстане встретится с черногорской командой "Будучность", а "Кайрат" в Хайфе проведет встречу с местным "Маккаби".

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайсар ФК Кайрат ФК Астана ФК Тобол ФК Шахтер ФК Жетысу ФК

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