"Договорняки не искоренить". Президент "Ордабасы" рассказал о тех, кто влияет на результаты матчей

В казахстанском футболе есть отдельные личности, влияющие на результаты игр, так считает президент ФК "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов
. В интервью YouТube-каналу Смаковтын Баласы
он отметил, что это явление невозможно искоренить, и назвал причины, побуждающие организовывать договорные матчи.
- У нас есть теневые структуры, влияющие на результаты игр?
- Они до сих пор существуют.
- Есть договорные матчи, продажные судьи?
- Все есть понемногу. От этого никто не уходил и не уйдет.
- Кто это делает в Казахстане?
- Здесь отдельные личности или структуры.
- Как это искоренить?
- Это все равно что плыть против течения. Можно всех взять и посадить, дальше что? Уберите все тотализаторы. Но их же никто не уберет.
- Вы хоть раз делали ставку, например, на свою команду или против нее?
- Никогда.
- Три года назад в сети появился скандальный разговор между вами и одним из руководителей "Актобе". Можете рассказать про это?
- Здесь как получилось, сейчас техника развита, а мой голос знаменитый, его можно подделать. Вышло так, как будто наш разговор состоялся. Я не хочу называть его фамилию, он привел к такому состоянию "Актобе", потом "Иртыш", а сейчас наезжает на Смакова. Позже выяснили, что это был фейк.
Напомним, 68-летний Байсеитов стал руководителем шымкентского клуба в начале 2017-го. В сезоне 2016 года "Ордабасы" под его руководством завершил чемпионат на четвертом месте. Ранее он также тренировал "Кайрат", "Атырау" и был играющим тренером сборной Казахстана по футболу.