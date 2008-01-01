"Договорняки не искоренить". Президент "Ордабасы" рассказал о тех, кто влияет на результаты матчей

И назвал причины этого явления.

Бахтияр Байсеитов. Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:44
В казахстанском футболе есть отдельные личности, влияющие на результаты игр, так считает президент ФК "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов. В интервью YouТube-каналу Смаковтын Баласы он отметил, что это явление невозможно искоренить, и назвал причины, побуждающие организовывать договорные матчи. 

- У нас есть теневые структуры, влияющие на результаты игр?

- Они до сих пор существуют.

- Есть договорные матчи, продажные судьи?

- Все есть понемногу. От этого никто не уходил и не уйдет.

- Кто это делает в Казахстане?

- Здесь отдельные личности или структуры.

- Как это искоренить?

- Это все равно что плыть против течения. Можно всех взять и посадить, дальше что? Уберите все тотализаторы. Но их же никто не уберет.

- Вы хоть раз делали ставку, например, на свою команду или против нее?

- Никогда.

- Три года назад в сети появился скандальный разговор между вами и одним из руководителей "Актобе". Можете рассказать про это?

- Здесь как получилось, сейчас техника развита, а мой голос знаменитый, его можно подделать. Вышло так, как будто наш разговор состоялся. Я не хочу называть его фамилию, он привел к такому состоянию "Актобе", потом "Иртыш", а сейчас наезжает на Смакова. Позже выяснили, что это был фейк.



Напомним, 68-летний Байсеитов стал руководителем шымкентского клуба в начале 2017-го. В сезоне 2016 года "Ордабасы" под его руководством завершил чемпионат на четвертом месте. Ранее он также тренировал "Кайрат", "Атырау" и был играющим тренером сборной Казахстана по футболу.

Метки:
Ордабасы ФК Актобе ФК Иртыш ФК КПЛ-2020 Кайрат ФК Атырау ФК Сборная РК по футболу Футбол
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:44
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