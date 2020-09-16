"Договорняки не искоренить". Президент "Ордабасы" рассказал о тех, кто влияет на результаты матчей

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
В казахстанском футболе есть отдельные личности, влияющие на результаты игр, так считает президент ФК "Ордабасы"Бахтияр Байсеитов. В интервью YouТube-каналу Смаковтын Баласы он отметил, что это явление невозможно искоренить, и назвал причины, побуждающие организовывать договорные матчи.
- У нас есть теневые структуры, влияющие на результаты игр?
- Они до сих пор существуют.
- Есть договорные матчи, продажные судьи?
- Все есть понемногу. От этого никто не уходил и не уйдет.
- Кто это делает в Казахстане?
- Здесь отдельные личности или структуры.
- Как это искоренить?
- Это все равно что плыть против течения. Можно всех взять и посадить, дальше что? Уберите все тотализаторы. Но их же никто не уберет.
- Вы хоть раз делали ставку, например, на свою команду или против нее?
- Никогда.
- Три года назад в сети появился скандальный разговор между вами и одним из руководителей "Актобе". Можете рассказать про это?
- Здесь как получилось, сейчас техника развита, а мой голос знаменитый, его можно подделать. Вышло так, как будто наш разговор состоялся. Я не хочу называть его фамилию, он привел к такому состоянию "Актобе", потом "Иртыш", а сейчас наезжает на Смакова. Позже выяснили, что это был фейк.
Напомним, 68-летний Байсеитов стал руководителем шымкентского клуба в начале 2017-го. В сезоне 2016 года "Ордабасы" под его руководством завершил чемпионат на четвертом месте. Ранее он также тренировал "Кайрат", "Атырау" и был играющим тренером сборной Казахстана по футболу.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне