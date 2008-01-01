Потери и сложный календарь. Прекратит ли "Ордабасы" борьбу за медали КПЛ?

ФК "Ордабасы" рискует завязнуть в числе середняков КПЛ-2020. Корреспондент Vesti.kz объясняет, как шымкентский клуб может отцепиться от борьбы за медали.



Клуб Кахабера Цхададзе 16 сентября в перенесенном матче шестого тура встречается с "Тоболом". Костанайцы являются хозяевами встречи, которая пройдет на поле стадиона "Жас-Кыран".



Сейчас "Ордабасы" имеет десять очков после восьми матчей, находясь на седьмом месте. По потерянным баллам шымкентцы уступают как командам, которые располагаются впереди себя в таблице, так и некоторым, которые оказались позади. Дело в том, что подопечные Цхададзе наряду с лидирующим "Кайратом" и пребывающим на предпоследнем месте "Окжетпесом" провели на одну игру больше по сравнению с остальными участниками КПЛ.



При этом клуб из Шымкента растерял много очков. По потерянным баллам с ним потенциально могут сравняться "Тараз" и "Кызыл-Жар СК", у которых по семь набранных очков.



Перед "Ордабасы" с таким же количеством баллов расположился "Жетысу" и на один балл больше набрал "Шахтер".



К слову, сейчас это минимум очков в их активе после восьми туров чемпионата впервые с 2013 года.



В случае неудачи в игре с "Тоболом", одним из своих главных конкурентов, шымкентцы усугубят свои потери и усложнят выполнение задачи побороться за медали,поскольку отрыв лидирующей группы увеличится, а при нынешних скачкообразных результатах команды и нестабильной игре покрыть такой дефицит будет крайне трудно, тем более, что чемпионат сокращен до двух кругов и времени на раскачку вообще нет. Справедливости ради стоит сказать, что последние две встречи "Ордабасы" проиграл претендентам на золотые медали "Кайрату" и "Астане".



В минувшем сезоне шымкентскому клубу удалось выдать на финише серию победных матчей, в том числе и над "Тоболом", который был на "флажке" смещен командой Цхададзе с третьей строчки и остался без еврокубков, куда заскочил "Ордабасы".



Между тем, до конца первого круга осталось три тура и "Ордабасы" предстоит встретиться еще с одним из претендентов на медали "Кайсаром". Также шымкентцы проведут матч со своим преследователем "Кызыл-Жар СК".



Сейчас лидером чемпионата является "Кайрат", набравший после восьми встреч 21 очко. У "Астаны", идущей следом,14 баллов после семи игр. С турнирной таблицей премьер-лиги можно ознакомиться здесь.