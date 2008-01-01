"Нужно было сделать результат". Как Смакову предлагали сдать игру за полмиллиона долларов

Бывший капитан сборной Казахстана Самат Смаков в интервью новому YouТube-проекту ER-BATYR признался, что ему предлагали деньги за участие в договорном матче.

По словам экс-футболиста, сумма была немаленькая - полмиллиона долларов. Правда, он не стал уточнять, касалось ли это национальной команды или клуба.



"На меня выходили и предлагали полмиллиона долларов. Нас не просили сдать игру, а просто нужно было сделать определенный результат. Я говорю: "Ребята, вы не к тому обратились". У нас в футболе всегда так: проиграл - продал, выиграл - купил. Это везде в футболе существует, не только у нас", - отметил Смаков.







Напомним, карьеру Смаков завершил в 2017 году. Предыдущие два сезона 41-летний экс-футболист работал директором "Актобе", за который играл как футболист с 2007 по 2012 год и в сезоне-2016.

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