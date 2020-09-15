"Нужно было сделать результат". Как Смакову предлагали сдать игру за полмиллиона долларов

Бывший капитан сборной Казахстана Самат Смаков в интервью новому YouТube-проекту ER-BATYR признался, что ему предлагали деньги за участие в договорном матче.
По словам экс-футболиста, сумма была немаленькая - полмиллиона долларов. Правда, он не стал уточнять, касалось ли это национальной команды или клуба.
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