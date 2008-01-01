"У меня даже не было времени". Смаков рассказал, как не смог отказать акиму и завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной Казахстана Самат Смаков в интервью новому You Tube-проекту ER-BATYR рассказал о том, как он оказался директором ФК "Актобе". Оказалось, что он мог продолжить свою карьеру футболиста, но не смог ответить отказом на предложение акима.



"Когда в 2017 году я заканчивал сезон, ко мне поступили три предложения. Однако в этот же момент мне поступил звонок от акима области Бердибека Сапарбаева. У меня даже не было времени. Буквально минута на размышления. Таким людям не откажешь, тем более "Актобе" - команда, в которой я состоялся, как футболист. До этого я даже представить себе не мог, что окажусь в роли директора клуба", - признался Смаков.







Напомним, профессиональную карьеру Смаков завершил в 2017 году. Предыдущие два сезона 41-летний экс-футболист работал директором "Актобе", за который играл как футболист с 2007 по 2012 год и в сезоне-2016.



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