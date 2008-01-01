Сильное решение Эшуорта, возвращение лидеров, набор формы. "Астана" выходит из кризиса?

Действующий чемпион Казахстана по-прежнему выглядит противоречиво, но матч с "Ордабасы" придал команде положительную динамику. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какие оперативные решения уже принял Пол Эшуорт и что еще изменилось в жизнедеятельности "Астаны".



Возвращение важных игроков



У "Астаны" уже вернулись игроки центральной оси - Юрий Логвиненко и Урош Радакович, близок к полному восстановлению Жарко Томашевич, окончательно вернулся в основной состав Пиерос Сотириу. Набор столь квалифицированных исполнителей явно добавит вариативности состава и облегчит жизнь Полу Эшуорту на данном отрезке сезона, учитывая матчи в квалификации Лиги Европы. Также позитивна для "Астаны" фигура Ненада Эрича, который вернулся как основной вратарь и придал команде больше уверенности.



Воспитательные меры для Томасова



Пожалуй, главное на сегодня решение со стороны Эшуорта как тренера - убрать из основы Марина Томасова. Хорват, безусловно, способен делать разницу в одиночку, от него очень многое зависит, он один из самых высокооплачиваемых игроков клуба, но показательно, что определенные санкции (в виде отсутствия в основном составе) к Марину применяют уже не в первый раз, и это происходило при разных тренерах.

Это опасный, но заслуживающий уважения шаг со стороны Эшуорта. Он показал, что клуб и коллектив важнее любого, пусть даже и очень сильного игрока. Возможно, подобные действия позитивно повлияют на Томасова, поскольку это добавит ему мотивации и злости, а в таком состоянии Марин еще более опасен и он уже доказывал это на примере разногласий с Романом Григорчуком.



Набор физической формы, но отсутствие игровых идей



По матчу с "Ордабасы" было отчетливо заметно, как "Астана" добавила в движении и интенсивности. По слухам, тренировки при Эшуорте сильно отличаются от того, что было при Михале Билеке. Британец пытается вывести команду на другой уровень физической готовности. В прошедшем туре игроков хватило на 60 минут, что подтверждают они сами, но сам процесс уже запущен, "Астана" будет прибавлять в этом плане.



При этом у команды по-прежнему ощущается кризис в исключительно игровом плане. Все атакующие действия завязаны на индивидуальностях. Понятно, что Эшуорт не мог за такой короткий срок поставить какой-то стиль игры, но это не отменяет проблемы. Фланги "Астаны" в лице Тиграна Барсегяна и Дорина Ротариу работали старательно и принесли пользу, но пока это все выглядит в отрыве командных взаимодействий. "Астане" отчетливо не хватает связующего звена в полузащите, настоящей "десятки", Рунар Сигурьонссон, во-первых, не набрал форму, во-вторых, он игрок другого функционала. Возможно, потенциальное возвращение Томасова способно придать команде большей идей и разнообразия.