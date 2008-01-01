Воспитанник академии "Ниццы" перешел в казахстанский клуб

Команда уже заявила новичка.

Магомед-Эми Джабраилов. Фото: ФК "Факел"

Российский полузащитник Магомед-Эми Джабраилов перешел в кокшетауский "Окжетпес", сообщает пресс-служба ПФЛК.



Казахстанский клуб уже дозаявил новичка. Игрок получил 11-й номер.



Джабраилов начинал карьеру в академии французской "Ниццы". Свой первый профессиональный контракт подписал с барселонским "Эспаньолом", но сыграть за эту команду так и не успел. Позже игрок выступал за испанскую "Марбелью", литовские "Стумбрас" и "Йонаву", австрийскую "Аустрию Клагенфурт", российские "Ахмат" и "Факел".



Игрок имеет гражданства Франции и России.