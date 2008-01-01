Участник еврокубков лишился кандидата в сборную Казахстана на матч КПЛ

Футболист "Кайсара" Думан Нарзилдаев
не сыграет в матче девятого тура премьер-лиги против "Ордабасы"
. Игра состоится 20 сентября, сообщает KazFootball.kz
.
27-летний полузащитник в матче
предыдущего тура с "Кайратом" (1:2) получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в сезоне. В результате, он не сможет помочь команде в ближайшей игре чемпионата.
В нынешнем сезоне Нарзилдаев сыграл девять матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Нарзилдаев - воспитанник кызылординского футбола. За родной "Кайсар" выступает с 2012 года. При этом является кандидатом в сборную Казахстана.
Отметим, что "Кайсар" в 2019 году завоевал Кубок Казахстана и в новом сезоне дебютирует в Лиге Европы. 17 сентября "волки" примут
кипрский АПОЭЛ.