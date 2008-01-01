Участник еврокубков лишился кандидата в сборную Казахстана на матч КПЛ

За родной клуб он выступает с 2012 года.

Думан Нарзилдаев. Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:57
Футболист "Кайсара" Думан Нарзилдаев не сыграет в матче девятого тура премьер-лиги против "Ордабасы". Игра состоится 20 сентября, сообщает KazFootball.kz.

27-летний полузащитник в матче предыдущего тура с "Кайратом" (1:2) получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в сезоне. В результате, он не сможет помочь команде в ближайшей игре чемпионата.

В нынешнем сезоне Нарзилдаев сыграл девять матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Нарзилдаев - воспитанник кызылординского футбола. За родной "Кайсар" выступает с 2012 года. При этом является кандидатом в сборную Казахстана.

Отметим, что "Кайсар" в 2019 году завоевал Кубок Казахстана и в новом сезоне дебютирует в Лиге Европы. 17 сентября "волки" примут кипрский АПОЭЛ.
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Футбол КПЛ-2020 Кайсар ФК Ордабасы ФК Лига Европы
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:57
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