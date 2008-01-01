Роскошная "скамейка", неудобный стиль игры и физическое превосходство. "Кайрат" подтвердил чемпионские амбиции в КПЛ

Несмотря на международную паузу и непростой ход игры с "Кайсаром", "Кайрат" продолжил победную серию в чемпионате Казахстана и является очевидным кандидатом на титул. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему команда Алексея Шпилевского уверенно доминирует в нынешнем сезоне, на конкретном примере игры восьмого тура.



У "Кайрата" самый объемный резерв в КПЛ



Главный тезис, о котором говорили многие после матча, - Шпилевский угадал с заменами. Но, прямо скажем, перестановки после первого тайма так и напрашивались, тем более, когда у тебя в резерве есть нападающий с приличным количеством голов за прошедшие два сезона и футболисты основной обоймы сборной Казахстана.

В этом и заключается одно из больших преимуществ "Кайрата" в нынешнем сезоне - у команды есть маневр для приличной ротации. Ну в каком еще клубе тренер может позволить себе держать в резерве Еркебулана Тунгышбаева, Гафуржана Суюмбаева, Айбола Абикена и Дерина Эсеолу?



В итоге Тунгышбаев чуть упростил игру на левом фланге и увеличил в количестве весов, Суюмбаев организовал для Эсеолы гол, Абикен добавил конкретики всей атаке "Кайрата" по части ударов. Именно столь широкий и разнообразный набор игроков может сильно помочь Шпилевскому на финише сезона.



По-прежнему лучшие по функциональной готовности



Если команда вырывает победу на последних минутах, это говорит не только о сильных ментальных данных игроков (что тоже очень важно), но и функциональной готовности. Несмотря на достаточно энергозатратный стиль игры, "Кайрат" лучше остальных держит ритм в рамках КПЛ и превосходит соперников на завершающем отрезке игры. С "Кайсаром" вышло именно так: "Кайрат" не сбавлял в давлении весь второй тайм, и это сработало.



"Кайсар" сыграл слишком закрыто



И еще немного про "Кайсар", поскольку это один из представителей нашей лиги в еврокубках и претендент на медали. Серьезный крен в сторону оборонительного, вязкого футбола с контратакующим уклоном приносил результат "Кайсару" до этого, но постоянно выигрывать в такой манере невозможно. Нашелся соперник, способный вскрыть систему Стойчо Младенова. Забить гол и отстоять преимущество - типичный план "Кайсара", и он частично работал даже с "Кайратом", но все-таки играть совсем без атаки весь второй тайм - это плохой план. Максим Федин и Элгуджа Лобжанидзе вдвоем пытались цепляться за мячи, но организовать внятную контратаку в таком количестве трудно. Победа "Кайрата" закономерна, а "Кайсару" пока не хватает ни кадровых, ни игровых ресурсов, чтобы добывать результат в подобных матчах.