Шедевр Пауло, удача Абикена и уверенность Нургалиева. Кто забил лучший гол восьмого тура КПЛ-2020

Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура". Предлагаем принять участие в выборе лучшего взятия ворот в матчах восьмого тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных голов. Выбрать лучший вы можете здесь.



Валерий Каршакевич ("Тараз")



"Тараз" был близок ко второй победе в КПЛ-2020, но позволил "Шахтеру" отыграться. Тем не менее нельзя не отметить гол защитника "Тараза" Валерия Каршакевича, который на 50-й минуте замкнул подачу со штрафного.







Азат Нургалиев ("Тобол")



Полузащитник "Тобола" в матче с "Кызыл-Жар СК" установил окончательный счет. На 49-й минуте Нургалиев удачно замкнул передачу в штрафную соперника в исполнении Руслана Валиуллина.







Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар")



Грузинский форвард "Кайсара" перед самым перерывом матча с "Кайратом" завершил стремительную контратаку своего клуба. Кызылординцы воспользовались ошибкой дебютанта алматинцев Дениса Полякова. "Кайрат" практически до конца матча был в положении отыгрывающегося.







Айбол Абикен ("Кайрат")



Спасение "Кайрата" в матче с "Кайсаром" началось с гола Айбола Абикена. Полузащитник алматинцев, выйдя на замену, на 72-й минуте удачно сыграл на подборе, пробив в угол ворот после выноса мяча одним из защитников гостей.







Жоао Пауло ("Ордабасы")



Гол бразильского легионера "Ордабасы" не спас шымкентский клуб от поражения в матче с "Астаной". Однако взятие ворот столичного клуба в исполнении Жоао Пауло с точки зрения красоты достойно попадания в данный обзор.





А это наш топ-5 голов восьмого тура КПЛ-2020.

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Голосование проводится после каждого тура КПЛ. В предыдущих турах авторами лучших голов, по мнению читателей Vesti.kz, были признаны Конрад Вжесиньски из "Кайрата", отличившийся в первом туре, и Карлос Фонсека, еще в качестве игрока "Иртыша" забивший во втором туре. По итогам третьего тура автором лучшего гола стал полузащитник "Кайсара" Думан Нарзилдаев. По итогам четвертого тура победил игрок "Тобола" Серикжан Мужиков. В пятом туре лучшим признано взятие ворот в исполнении форварда "Кайсара" Элгуджи Лобжанидзе. По итогам седьмого тура победителем голосования стал еще один игрок кызылординского клуба Асхат Тагыберген.



После восьми туров лидерство у "Кайрата" - 21 очко. У "Астаны" 14 баллов. "Кайсар" и "Тобол" имеют по 13 очков. При этом, алматинцы сыграли на один матч больше. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.