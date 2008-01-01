"Из Казахстана многие уезжают в Европу". Агент Алыкулова - о переходе в "Кайрат", голе в ЛЕ и конфликте с Аймбетовым

Владимир Осипов
, агент полузащитника "Кайрата" Гулжигита Алыкулова
, дал интервью "Sport АКИpress
", в котором рассказал о переходе своего клиента в алматинский клуб, предложениях из других стран, поделился некоторыми деталями контракта и назвал главную цель игрока.
Официально о трансфере полузащитника сборной Кыргызстана "Кайрат" объявил
в январе. Контракт 19-летнего Алыкулова подписан по схеме "2+1". По данным Transfermarkt, "Кайрат" заплатил за Алыкулова 200 тысяч евро. При этом трансферная стоимость игрока оценивается в 400 тысяч.
- Говорили, что у Алыкулова есть предложения из Европы - Чехии, Польши. Насколько это правдиво?
- Были вполне конкретные разговоры не только из клубов Чехии и Польши. Были варианты из чемпионата Турции, Бельгии и других стран. Вопрос в том, что клубы между собой не могли договориться. В Европе сейчас такая тенденция, что клубы берут игрока в аренду с правом выкупа. "Неман" такое не устраивало. Зачем им отдавать игрока в аренду, если он самим нужен.
Мы с Гулжигитом посещали Чехию и были очень близки к переходу в чемпионат Чехии, но в последний момент клуб не захотел подписывать игрока, а хотел взять в аренду. И опять не сошлись мы. 90 процентов предложений на этом этапе оборвались из-за того, что клубы хотели вариант с арендой.
- У Гулжигита были варианты из России?
- Да, варианты были из российской премьер-лиги, но один был сразу с уходом в аренду в фармклуб, и это нас не устроило, а второй слишком долго принимал решение. Не хотелось все доводить до крайнего дня трансферного окна.
- Также говорили, что "Кайрат" - не приоритет. Почему именно его и выбрали?
- Во-первых, нужно отдать должное ФК "Кайрат" и менеджменту, они ждали нас практически три месяца. Понятно, что у нас в приоритете были варианты из Европы. Тем более клубы были заинтересованы, но все упиралось в вариант с арендой с правом выкупа. "Кайрат" был заинтересован в выкупе. Потом мы провели переговоры и убедились, что игрока берут под основной состав, что на него рассчитывают, а тренер видит игрока в своей модели. Поэтому мы перешли в "Кайрат". Также большим стимулом был тот факт, что "Кайрат" играет в еврокубках. А Гулжигит стал первым игроком из Кыргызстана, который сыграл в еврокубках и забил. При переходе еврокубки также сыграли большую роль.
- Клуб из Кыргызстана будет получать процент от дальнейших продаж Алыкулова?
- Насколько мне известно, "Дордой" получил определенный процент от перехода Алыкулова в "Кайрат". А вот от перехода из "Кайрата" клуб может рассчитывать только на выплаты солидарности. Около 0,3-2 процента от продажи могут получить и белорусский клуб, клуб из Кыргызстана и даже сам "Кайрат". Прямых процентов для клубов из Кыргызстана уже нет, как я понял.
- Довольны ли вы делами Алыкулова в "Кайрате" сейчас?
- В целом доволен. Видно, что есть прогресс. У него стал четче удар, чего ему так не хватало в Беларуси. Он много создавал моментов, но бил не так качественно, как хотелось бы. Сейчас у него удар более плотный и более прицельный. В завершающей стадии он стал играть острее. Им очень довольны руководство и тренерский штаб. При правильном подходе его ожидает большое будущее.
- В последнем туре казахстанские паблики раскачали тему конфликта Алыкулова и Абата Аймбетова. Вы что-то об этом знаете?
- Ничего такого не видел. Наверное, это чье-то мнение, которое ничем не обосновано. Такой информации у меня нет, а я достаточно часто общаюсь с игроком. Большие команды всегда окружает много новостей, которые не соответствуют действительности.
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- Гол в Лиге Европы помог Алыкулову попасть на карандаш других клубов в Европе?
- Гулжигит продолжает находиться на карандаше у многих клубов, которые следили за ним еще в "Немане". Но важно понимать, что чемпионат Казахстана только возобновился, там сыграли всего семь туров с двумя большими паузами. В таком рваном темпе за игроком следить сложно. Но я знаю, что за ним следят. Конечная цель - европейский чемпионат - остается. Говорят, что "Кайрат" - это приговор для цели перейти в Европу, но это не правда. Из Казахстана многие уезжают в Европу, особенно игроки группы атаки.
- В "Кайрате" у Гулжигита пока все хорошо. У вас есть примерные даты, сколько вы будете играть в чемпионате Казахстана?
- Сейчас у Алыкулова все хорошо в "Кайрате": он играет в основном составе, чемпионская гонка, еврокубки, отличные условия для тренировок и нет задержек по зарплате (что очень часто в связи с пандемией). Он подписал контракт по схеме "2+1". Сейчас сложно сказать, найдется ли клуб, готовый заплатить, ведь в связи с пандемией многие клубы ужались в бюджетах. Также сложно сказать, отработает ли он в "Кайрате" два года, три года или вообще пять лет. Здесь и сейчас у него все хорошо, футболист счастлив и показывает хорошую игру.
- Есть ли у Алыкулова в контракте сумма отступных?
- Почти у всех моих клиентов в контракте есть сумма отступных. Это удобно мне как агенту в дальнейших переговорах, так как все позиции четко обозначены. Такой пункт в контракте Алыкулова был и в "Немане", и сейчас в "Кайрате", но данные цифры я не имею права разглашать.
- Как тогда в итоге в прессу попадают такие данные? Говорили, что у Алыкулова в "Немане" сумма отступных была около четверти миллиона долларов.
- Во всех клубах всегда есть люди, которые вроде в курсе всего, но не при делах. Вы, журналисты, называете таких людей инсайдерами. Например, я никогда не разводил никаких слухов, но тем не менее постоянно появлялись такие слухи, как польский "Лех" (который был правдой) и чешская "Спарта" (что было неправдой). Поэтому не все слухи - правда.