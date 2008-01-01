"Выходили с официальным предложением". Форвард "Астаны" за 1,5 миллиона евро высказался о переходе в ПАОК

После паузы, связанной с играми национальных сборных, группа травмированных футболистов вернулась в состав "Астаны"
, которая в рамках восьмого тура обыграла "Ордабасы"
со счетом 2:1. Одним из них был Пиерос Сотириу
. Киприот вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. О самой игре и слухах о переходе в греческий ПАОК
Пиерос рассказал пресс-службе
клуба.
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- Я считаю, что мы сыграли очень хорошо, особенно первые 60 минут. Возможно, это были наши лучшие 60 минут в сезоне. Мы сыграли в доминирующий футбол, и я хотел бы, чтобы мы вернулись на победную тропу, чтобы достичь вершины турнирной таблицы, - рассказал легионер.
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- В СМИ муссируется информация о возможном твоем трансфере в греческий ПАОК. Насколько эта информация имеет под собой основание?
- Когда я был футболистом АПОЭЛа, ПАОК выходил с официальным предложением, но мой клуб тогда его отклонил. Это было года четыре назад. В это трансферное окно не было ничего официального. Сейчас все мои мысли связаны с "Астаной", чтобы вместе с командой достичь поставленных целей.
Сотириу перешел в "Астану" зимой 2020 года из датского "Копенгагена". За его трансфер столичный клуб заплатил
1,5 миллиона евро. В нынешнем чемпионате Казахстана 27-летний игрок провел пять игр, в которых забил два гола.
"Астана" благодаря двум пенальти обыграла "Ордабасы" и сократила отставание от "Кайрата"