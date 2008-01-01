Звездный новичок "Кайрата" был удостоен приза от ПФЛК

В его активе четыре очка по системе "гол+пас".

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:19
Перед стартом матча восьмого тура между "Кайратом" и "Кайсаром" состоялась церемония награждения лучшего игрока чемпионата Казахстана по футболу в августе, сообщает официальный сайт ПФЛК.

"Кайрат" на 92-й минуте вырвал волевую победу у "Кайсара" и оторвался от "Астаны"

По итогам проведенного голосования, в котором приняли участие главные тренеры команд чемпионата, в номинации "Лучший игрок в августе" победил бразильский нападающий "Кайрата" Вагнер Лав, набравший 14 баллов.

Памятный приз бразильцу вручил руководитель Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Олжас Абраев.

В августе Лав принял участие в трех матчах чемпионата Казахстана, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи. Также опытный форвард отметился результативными действиями за алматинский клуб в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы. Так, в игре с армянским "Ноа" он оформил дубль.

"Кайрат" официально объявил о трансфере 36-летнего Лава 8 июля.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Лав Вагнер Кайрат ФК Бразилия
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:19
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