Звездный новичок "Кайрата" был удостоен приза от ПФЛК

Перед стартом матча восьмого тура между "Кайратом"
и "Кайсаром"
состоялась церемония награждения лучшего игрока чемпионата Казахстана по футболу в августе, сообщает официальный сайт
ПФЛК.
"Кайрат" на 92-й минуте вырвал волевую победу у "Кайсара" и оторвался от "Астаны"
По итогам проведенного голосования, в котором приняли участие главные тренеры команд чемпионата, в номинации "Лучший игрок в августе" победил бразильский нападающий "Кайрата" Вагнер Лав
, набравший 14 баллов.
Памятный приз бразильцу вручил руководитель Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Олжас Абраев.
В августе Лав принял участие в трех матчах чемпионата Казахстана, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи. Также опытный форвард отметился результативными действиями за алматинский клуб в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы. Так, в игре с армянским "Ноа" он оформил дубль.
"Кайрат" официально объявил
о трансфере 36-летнего Лава 8 июля.