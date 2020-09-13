Лучший бомбардир КПЛ из "Астаны" рассказал о победе над "Ордабасы", преемнике Билека и матче ЛЕ

Благодаря двум голам в ворота "Ордабасы"
полузащитник "Астаны" Рунар Мар Сигурьонссон
вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Казахстана по футболу. На его счету уже пять мячей. О матче с южанами, работе с Полом Эшуортом
и ожидании от Лиги Европы
исландец рассказал пресс-службе
клуба.
"Астана" благодаря двум пенальти обыграла "Ордабасы" и сократила отставание от "Кайрата"
- Как мы и предполагали, получилась очень сложная игра. "Ордабасы" - сильный соперник, наша же форма пока далека от идеальной. Но я уверен, что с каждой игрой мы будем становиться лучше. Самым важным было набрать три очка, и мы это сделали, - отметил он.
- Сейчас с командой работает Пол Эшуорт. Как оценишь его тренировочный процесс?
- Пол был тренером и раньше, поэтому он знает, что делает. Он хорошо знает игроков и ситуацию в нашей команде. Тренировки под его руководством прошли хорошо, плюс мы набрали три очка, надеюсь, что дальше будет только лучше.
- Уже в этот четверг команде предстоит матч квалификации Лиги Европы против чемпиона Черногории "Будучность". Что ждешь от этого матча?
- Я жду только победы, мы должны это сделать. У нас есть большой опыт, также нам не нужно никуда лететь, думаю, это станет нашим преимуществом. В целом мы более сильная команда, и мы должны это доказать в четверг.
В конце августа столичный клуб расторг
контракт с чешским специалистом Михалом Билеком после вылета из Лиги чемпионов и поражения от "Тобола" (0:2). Обязанности главного тренера временно выполняет исполнительный директор команды Пол Эшуорт.
Матч второго отборочного раунда ЛЕ "Астана" - "Будучность" пройдет 17 сентября в Алматы на Центральном стадионе.
Астанчане начали свой путь в еврокубках с Лиги чемпионов, где крупно проиграли
белорусскому "Динамо-Бресту" со счетом 3:6.
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