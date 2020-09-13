Тренер "Ордабасы" отреагировал на поражение от "Астаны" в восьмом туре КПЛ

Главный тренер "Ордабасы" Кахабер Цхададзе
прокомментировал пресс-службе
клуба поражение от "Астаны"
, забившей два своих гола с пенальти.
"Я думаю, мы играли неплохо, но совершили несколько ошибок в обороне. Еще и два пенальти назначали, конечно, очень обидно, нельзя в такие моменты индивидуальные ошибки допускать. К сожалению, мы поплатились за это двумя голами, и потом пришлось при счете 0:2 отыгрываться. Но я думаю, даже в этой ситуации очень хороший футбол показали, забили гол, создали много моментов, должны были еще забивать, но, к сожалению, нам не везет, и это происходит на протяжении нескольких игр. Нам надо перебороть эту ситуацию, больше думать позитивно и готовиться к следующей игре. Мы мало ошибок допускаем, но этого хватает нашим соперникам, чтобы забить гол. Надо постараться не совершать в будущем такие ошибки. Наши футболисты хорошо поработали, и у меня нет к ним претензий. Мы физически готовы хорошо, перестраиваемся по ходу матча, когда вместо защитника выпускаем нападающего, и это приносит свои плоды. Нам не хватает только везения".
Напомним, что матч восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу завершился
со счетом 2:1 в пользу столичного клуба. Благодаря этой победе "Астана" набрала 14 очков и вышла на второе место в турнирной таблице. "Ордабасы" c десятью баллами расположился на седьмой строчке.
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