"Этот гол посвящаю нашему другу и одноклубнику". Форвард "Кайрата" высказался о матче восьмого тура КПЛ

Он отличился на 92-й минуте.

Адеринсола Эсеола. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 07:35
Нападающий "Кайрата" Адеринсола Эсеола поделился своими впечатлениями от непростой победы над "Кайсаром" в восьмом туре чемпионата Казахстана по футболу.

"Я очень рад вернуться в дело и помочь команде заработать важнейшие три очка. Игра была тяжелая, пропустили мяч и долго входили в игру. Такие сложные матчи бывают, но на то мы и "Кайрат", чтобы вытаскивать любой матч. Во втором тайме мы полностью доминировали, они играли только на контратаках. Нам удалось реализовать все свои моменты и победить. К сожалению, к нам на днях пришла грустная весть: наш друг и одноклубник Адам Адахаджиев потерял близкого человека - своего дедушку. Поэтому этот гол я хочу посвятить ему", - приводит слова форварда пресс-служба клуба.

Эсеола вышел на замену на 68-й минуте вместо Абата Аймбетова. Гол Адеринсолы на 92-й минуте помог "Кайрату" набрать волевые три очка.

В следующем туре, 20 сентября, "Кайрат" сыграет с "Кызыл-Жар СК", а "Кайсар" встретится с "Ордабасы".
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Кайсар ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 07:35
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