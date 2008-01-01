"Этот гол посвящаю нашему другу и одноклубнику". Форвард "Кайрата" высказался о матче восьмого тура КПЛ

Нападающий "Кайрата" Адеринсола Эсеола
поделился своими впечатлениями от непростой победы над "Кайсаром"
в восьмом туре чемпионата Казахстана по футболу.
"Я очень рад вернуться в дело и помочь команде заработать важнейшие три очка. Игра была тяжелая, пропустили мяч и долго входили в игру. Такие сложные матчи бывают, но на то мы и "Кайрат", чтобы вытаскивать любой матч. Во втором тайме мы полностью доминировали, они играли только на контратаках. Нам удалось реализовать все свои моменты и победить. К сожалению, к нам на днях пришла грустная весть: наш друг и одноклубник Адам Адахаджиев потерял близкого человека - своего дедушку. Поэтому этот гол я хочу посвятить ему", - приводит слова форварда пресс-служба
клуба.
Эсеола вышел на замену на 68-й минуте вместо Абата Аймбетова. Гол Адеринсолы на 92-й минуте помог
"Кайрату" набрать волевые три очка.
В следующем туре, 20 сентября, "Кайрат" сыграет с "Кызыл-Жар СК", а "Кайсар" встретится с "Ордабасы".