Шпилевский гений? Две замены во втором тайме, два гола и волевая победа "Кайрата"

Отметился и Гафуржан Суюмбаев.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 22:44
Матч восьмого тура казахстанской премьер-лиги против "Кайсара" едва не обернулся кошмаром для "Кайрата". Алматинцы пропустили в концовке первого тайма и были близки ко второму поражению в сезоне - "молчали" лучший бомбардир команды Абат Аймбетов и звездный новичок Вагнер Лав.

Но во втором тайме подопечные Алексея Шпилевского сумели переломить ход игры - забили два безответных гола и вырвали волевую победу - 2:1.

Причем в обоих случаях сработали замены, которые сделал Шпилевский. Сначала отличился Айбол Абикен, заменивший после перерыва Конрада Вжесиньски.

На 72-й минуте алматинцы заработали штрафной: Небойша Косович навесил в штрафную, где первым на мяче оказался Иван Граф, но защитник "Кайсайра" неудачно сыграл головой и выдал мяч на ногу Абикену, который с лету отправил того в сетку ворот "волков".



На 68-й минуте Шпилевский убрал с поля Аймбетова (четыре гола) и выпустил вместо него Адеринсолу Эсеолу.

Все изменилось на второй компенсированной минуте. Эсеола принял мяч после дальнего заброса, убрал на замахе защитника и забил победный гол.



Добавим, что голевую передачу на Эсеолу выдал Гафуржан Суюмбаев, который начинал на скамейке запасных и вступил в игру лишь на 83-й минуте. Этим гениальным пасом, можно сказать, он исправил свою ошибку в матче за сборную Казахстана в Лиге наций.

Остается догадываться, была ли это удача или же Шпилевский действительно знал, что делал. Но с уверенностью можно сказать одно - замены сработали и "Кайрат" взял очередные три очка. Команда с 21 баллами уверенно лидирует в КПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице "Астаны" на семь баллов.

 
Метки:
Шпилевский Алексей Кайрат ФК КПЛ-2020 Кайсар ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
3
Вчера 22:44
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