Шпилевский гений? Две замены во втором тайме, два гола и волевая победа "Кайрата"

Матч восьмого тура казахстанской премьер-лиги против "Кайсара"
едва не обернулся кошмаром для "Кайрата"
. Алматинцы пропустили в концовке первого тайма и были близки ко второму поражению в сезоне - "молчали" лучший бомбардир команды Абат Аймбетов
и звездный новичок Вагнер Лав
.
Но во втором тайме подопечные Алексея Шпилевского
сумели переломить ход игры - забили два безответных гола и вырвали
волевую победу - 2:1.
Причем в обоих случаях сработали замены, которые сделал Шпилевский. Сначала отличился Айбол Абикен
, заменивший после перерыва Конрада Вжесиньски
.
На 72-й минуте алматинцы заработали штрафной: Небойша Косович навесил в штрафную, где первым на мяче оказался Иван Граф, но защитник "Кайсайра" неудачно сыграл головой и выдал мяч на ногу Абикену, который с лету отправил того в сетку ворот "волков".
На 68-й минуте Шпилевский убрал с поля
Аймбетова (четыре гола) и выпустил вместо него Адеринсолу Эсеолу
.
Все изменилось на второй компенсированной минуте. Эсеола принял мяч после дальнего заброса, убрал на замахе защитника и забил победный гол.
Добавим, что голевую передачу на Эсеолу выдал Гафуржан Суюмбаев
, который начинал на скамейке запасных и вступил в игру лишь на 83-й минуте. Этим гениальным пасом, можно сказать, он исправил свою ошибку
в матче за сборную Казахстана в Лиге наций.
Остается догадываться, была ли это удача или же Шпилевский действительно знал, что делал. Но с уверенностью можно сказать одно - замены сработали и "Кайрат" взял очередные три очка. Команда с 21 баллами уверенно лидирует в КПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице "Астаны" на семь баллов.