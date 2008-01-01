"Кайрат" на 92-й минуте вырвал волевую победу у "Кайсара" и оторвался от "Астаны"

Алматинцы сохранили лидерство.

Фото: ПФЛК©
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10
Сегодня 21:52
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 8
Кайрат - Кайсар 2:1

Голы: Лобжанидзе, 44 (0:1); Абикен, 72 (1:1); Эсеола, 92 (2:1)

Турнирная таблица
Алматинский "Кайрат" одержал волевую победу над кызылординским "Кайсаром" в восьмом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла на Центральном стадионе Алматы и закончилась со счетом 2:1. При этом после первого тайма хозяева уступали.

Первыми счет в матче открыли гости. На 44-й минуте нападающий Элгуджа Лобжанидзе вывел "Кайсар" вперед.



"Кайрат" сумел отыграться в середине второго тайма. Отличился вышедший на замену Айбол Абикен.



Победу "Кайрату" на 92-й минуте принес Адеринсола Эсеола, забивший свой первый гол в новом сезоне.



После этой игры "Кайрат" набрал 21 балл и упрочил лидерство. В активе "Кайсара" осталось 13 очков.

Ранее в других матчах тура "Астана" обыграла "Ордабасы" (2:1), а "Тобол" переиграл "Кызыл-Жар СК".
Метки:
Кайсар ФК Кайрат ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
10
Сегодня 21:52
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