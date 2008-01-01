"Кайрат" на 92-й минуте вырвал волевую победу у "Кайсара" и оторвался от "Астаны"

Алматинский "Кайрат"
одержал волевую победу над кызылординским "Кайсаром"
в восьмом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча команд прошла на Центральном стадионе Алматы и закончилась со счетом 2:1. При этом после первого тайма хозяева уступали.
Первыми счет в матче открыли гости. На 44-й минуте нападающий Элгуджа Лобжанидзе
вывел "Кайсар" вперед.
"Кайрат" сумел отыграться в середине второго тайма. Отличился вышедший на замену Айбол Абикен
.
Победу "Кайрату" на 92-й минуте принес Адеринсола Эсеола
, забивший свой первый гол в новом сезоне.
После этой игры "Кайрат" набрал 21 балл и упрочил лидерство. В активе "Кайсара" осталось 13 очков.
Ранее в других матчах тура "Астана" обыграла "Ордабасы"
(2:1), а "Тобол" переиграл "Кызыл-Жар СК"
.