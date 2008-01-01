"Астана" одержала первую победу после увольнения Билека

"Астана"
одержала первую победу в чемпионате Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги после увольнения Михала Билека
с поста главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz
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В рамках восьмого тура столичный клуб обыграл "Ордабасы" со счетом 2:1. Причем оба гола "Астана" забила с пенальти
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"Астана" назвала преемника Михала Билека
Напомним, в конце августа столичный клуб расторг контракт
с чешским специалистом после вылета из Лиги чемпионов и поражения от "Тобола" (0:2). Обязанности главного тренера временно выполняет исполнительный директор команды Пол Эшуорт
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Первый матч под руководством английского специалиста "Астана" свела вничью с "Таразом" (1:1) в рамках седьмого тура КПЛ.