"Астана" одержала первую победу после увольнения Билека

Столичный клуб без главного тренера с августа.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:17
"Астана" одержала первую победу в чемпионате Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги после увольнения Михала Билека с поста главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках восьмого тура столичный клуб обыграл "Ордабасы" со счетом 2:1. Причем оба гола "Астана" забила с пенальти.

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Напомним, в конце августа столичный клуб расторг контракт с чешским специалистом после вылета из Лиги чемпионов и поражения от "Тобола" (0:2). Обязанности главного тренера временно выполняет исполнительный директор команды Пол Эшуорт.

Первый матч под руководством английского специалиста "Астана" свела вничью с "Таразом" (1:1) в рамках седьмого тура КПЛ.
Метки:
Астана ФК Ордабасы ФК КПЛ-2020 Билек Михал Эшуорт Пол
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 17:17
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