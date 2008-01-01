Легионер "Астаны" оформил дубль с пенальти и возглавил бомбардирскую гонку КПЛ

Дважды забил в ворота "Ордабасы".

Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:30
Полузащитник "Астаны" Рунар Мар Сигурьонссон оформил дубль в матче восьмого тура казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летний исландец дважды поразил ворота шымкентского "Ордабасы". Сначала на 57-й минуте реализовал пенальти и открыл счет в матче, а спустя семь минут вновь забил с 11-метрового.

Теперь на счету Сигурьонссона пять голов, и он вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки КПЛ, обойдя Абата Аймбетова из "Кайрата" (4 гола).





Встреча продолжается, пока "Астана" ведет 2:0.
Метки:
Астана ФК Ордабасы ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 16:30
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