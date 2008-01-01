Легионер "Астаны" оформил дубль с пенальти и возглавил бомбардирскую гонку КПЛ

Полузащитник "Астаны" Рунар Мар Сигурьонссон
оформил дубль в матче восьмого тура казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
30-летний исландец дважды поразил ворота шымкентского "Ордабасы"
. Сначала на 57-й минуте реализовал пенальти и открыл счет в матче, а спустя семь минут вновь забил с 11-метрового.
Теперь на счету Сигурьонссона пять голов, и он вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки КПЛ, обойдя Абата Аймбетова из "Кайрата" (4 гола).
Встреча продолжается, пока "Астана" ведет 2:0.